Größte Blume der Welt: Titanwurz in Bayreuth blüht

Im Ökologisch-Botanischen-Garten in Bayreuth blüht die größte Blume der Welt. Wie die Uni Bayreuth am Ostersonntag mitteilt, sind wegen der blühenden Titanwurz die Gewächshäuser am Sonntag und Montag bis 22.00 Uhr geöffnet. Im blühenden Zustand verströmt die Blume einen unangenehmen Geruch nach Aas und Urin. Mit Hilfe des unangenehmen Geruchs hofft die Titanwurz darauf Käfer und Fliegen anzulocken, die sie mit Pollen bestäuben.

Titanwurz-Knolle leicht von Schädlingen befallen

Die Pflanze ist eigentlich in den Regenwäldern Sumatras beheimatet und wird im Ökologisch-Botanischen Garten der Universität kultiviert. Ihre Kultur in botanischen Gärten ist gar nicht so einfach, da ihre riesige Knolle sehr empfindlich ist und leicht von Pflanzenschädlingen befallen wird.

Uni Bayreuth: Drei Exemplare der Titanwurz im botanischen Garten

Insgesamt hat der Botanische Garten drei Exemplare. Bei einer anderen Pflanze habe es 16 Jahre gedauert, bis sie ihre bordeauxrote bis bräunliche Blüte ausbildete, so Jens Wagner von der Uni Bayreuth. Die tatsächliche Blüphase dauere dann nur zwischen 12 und 24 Stunden. Ursprünglich war man davon ausgegangen, dass die Titanwurz erst am Dienstag blühen würde.

Interessierte können über eine Webcam der Universität die Titanwurz ansehen.