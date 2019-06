Größte Blüte der Welt: Titanwurz blüht erneut in Bayreuth

Erstmals blühte die Titanwurz vor drei Jahren. An Pfingsten könnte die Blüte nun wieder in voller Pracht stehen. Dann heißt es schnell sein: Sie blüht nur an einem einzigen Tag und verströmt dabei einen Geruch nach verwesendem Fleisch und faulen Eiern.

Webcam informiert über aktuellen Stand

Die Titanwurz ist ein Aronstabgewächs, das ursprünglich in den Regenwäldern Sumatras beheimatet ist. Ihre Blüte wird mehrere Meter hoch. Wann sich die Blüte genau öffnet, kann niemand sagen. Über eine Webcam kann aber immer der aktuelle Stand beobachtet werden.

Sonderführungen und längere Öffnungszeiten

Tausende Besucher waren in den vergangenen Jahren gekommen, um die größte Blüte der Welt zu sehen. Der Botanische Garten hatte extra Sonderführungen angeboten und die Öffnungszeiten verlängert. Das soll es auch in diesem Jahr geben.