Größerer Wasserrohrbruch in Kelheim

Zu einem massiven Wasserrohrbruch ist es am Samstagabend in Kelheim gekommen. Die Wassermassen waren so stark, dass diese sogar Teile einer Mauer und einen Hang zu einem größeren Parkplatz über einige Meter wegschwemmten. Der Parkplatz stand durch die schlagartig auftretenden Wassermassen ebenfalls mehrere Zentimeter unter Wasser.

Feuerwehr setzt mehrere Hochwasserpumpen ein

Die Feuerwehren aus Affecking und Kelheim, sowie die Werkfeuerwehr der Firma Fibres setzten mehrere Hochwasserpumpen ein, um die extremen Wassermassen gezielt in einen nahegelegenen Bach umzuleiten. Anschließend wurde die Grube ausgepumpt, um die Schadensursache beheben zu können.

Wasserrohr der Firma Fibres gebrochen

Wie sich im Laufe des Einsatzes herausstellte, handelt es sich bei dem Wasserrohr um eine große Brunnenleitung der Firma Fibres, welche 1,600 Kubikmeter Wasser pro Stunde fördern kann. Die Firma Fibres musste für mehrere Stunden die Produktion einstellen. Was den plötzlichen Schaden verursachte, ist aktuell noch unklar.