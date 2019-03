vor 32 Minuten

Polizeieinsatz in Pentling: Mann wohl in Waffenbesitz

In Pentling im Landkreis Regensburg ist derzeit ein Großaufgebot an Polizei vor Ort - auch Spezialeinsatzkräfte der Polizei. Ein Mann soll sich in einem Wohnhaus verschanzt haben. Er hat wohl auch Waffen bei sich.