Größere Läden in Bayern dürfen doch öffnen

Nach Baumärkten, Fahrrad-, Buch- und kleineren Läden sollen im Freistaat unter Auflagen auch größere Geschäfte öffnen dürfen. Sie müssen ihre Verkaufsfläche aber auf 800 Quadratmeter begrenzen. Einen entsprechenden Bericht des "Münchner Merkur" bestätigten Regierungskreise dem Bayerischen Rundfunk. Die neue Regelung könnte demnach schon ab Dienstagmittag gelten.

Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) sagte dem "Merkur": "Wir bleiben bei der Beschränkung auf 800 Quadratmeter, aber erlauben auch größeren Geschäften die Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter zu begrenzen." Er kündigte an, die Infektionsschutzverordnung werde am Dienstag im Kabinett an die Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs angepasst. Oppositionspolitiker zeigten sich verwundert über die angekündigte Regelung.

Verstoß gegen Gleichheitsgrundsatz

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hatte das Verkaufsverbot für große Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern zuvor als verfassungswidrig eingestuft. In einer Einstweiligen Anordnung gab er einem Antrag der KaDeWe Group statt, die in München mit dem Luxus-Warenhaus Oberpollinger vertreten ist.

Die Regelung in der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung zur Eindämmung der Corona-Pandemie verstoße in diesem Punkt gegen den Gleichheitsgrundsatz im Grundgesetz, erklärte der VGH. Gegen die Entscheidung, die nur für Bayern gilt, gibt es keine Rechtsmittel.

Ausnahmen "sachlich nicht gerechtfertigt"

Aus "infektionsschutzrechtlicher Sicht sachlich nicht gerechtfertigt" ist nach Ansicht des Gerichts die Ausnahme, dass Buchhandlungen und Fahrradhändler im Freistaat seit heute ohne Rücksicht auf die Verkaufsfläche öffnen dürfen. Außerdem wird beanstandet, dass Einzelhändler laut Verordnung nur einen Kunden je 20 Quadratmeter Verkaufsfläche in den Laden lassen dürfen, dies aber nicht für Buchhandlungen, Auto- und Fahrradhändler, Bau- und Gartenmärkte gelte.

Unmittelbare praktische Auswirkungen schien die Entscheidung zunächst nicht zu haben: Denn das Gericht setzte die Vorschrift wegen der Pandemie-Notlage "ausnahmsweise" nicht außer Kraft, wie es in der Mitteilung hieß. Und Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte in einer ersten Reaktion Minuten nach Veröffentlichung der Entscheidung, es gebe "für diese Woche keinen Änderungsbedarf". Er kündigte aber an, die Staatsregierung werde sich an der Gerichtsentscheidung orientieren. Nur drei Stunden später folgte dann aber Herrmanns Ankündigung, die Verordnung schon am Dienstag zu ändern.

FDP: "Ein Witz"

Der bayerische FDP-Landeschef zeigte sich auf Twitter erstaunt über die Ankündigung der Staatsregierung. "Das ist ja wohl ein Witz. 800 qm sind verfassungswidrig, und Söders Antwort lautet: 'Dann macht Eure Läden halt kleiner.' Realy?!" Dem Virus seien 800 Quadratmeter völlig egal, die Distanz zwischen Kunden aber nicht. An die Adresse der Staatsregierung fügte er hinzu: "Egal wie, Hauptsache unser MP behält irgendwie recht."

Föst hatte das Urteil zuvor als Beleg dafür gewertet, dass die 800-Quadratmeter-Regelung eine "ungerechte Murks-Verordnung" sei.