Größer und natürlicher: Neues Affenhaus in Hellabrunn

Schöner wohnen heißt das Motto für mehr als 20 Tiere: Der Tierpark Hellabrunn in München hat das Haus der kleinen Affen wiedereröffnet. Nach mehr als 35 Jahre wurden die Innenanlagen umfangreich saniert. Knapp acht Monate hat der Umbau gedauert. Die Kosten belaufen sich auf rund eine Million Euro, teilte Tierparkchef Rasem Baban mit. Während der Bauarbeiten waren die Affen laut Tierpark hinter den Kulissen untergebracht. Gefördert wurde die Sanierung unter anderem durch die Stadt München sowie Stiftungen.

Heizwände statt Fußbodenheizung

Die komplette Haustechnik ist erneuert worden. So wurde etwa die Fußbodenheizung herausgerissen und durch Deckenstrahler und Heizwände ersetzt. Das entspreche den natürlichen Wärmequellen der Tiere wie Sonne und aufgewärmte Felsen, erklärt Baban.

Das Wichtigste sei aber, dass die Affen nun mehr Platz hätten - laut dem Tierparkchef teilweise doppelt so viel wie vorher. Vorher hatten die Besucher mehr Platz, das hat sich jetzt geändert.

Außerdem sind knapp 120 Kletterbäume in die insgesamt fünf Anlagen hineingebaut worden, um den natürlichen Lebensraum der Affen nachzubilden. Sie stehen und liegen nun in den Anlagen. "Das war eine Herausforderung, die vielen langen Bäume in das Haus zu bekommen!", sagt Baban.

Live-Geräusche aus dem südamerikanischen Regenwald

Für die Besucher ist neben mehr Sitzplätzen das Bildungsangebot ausgebaut worden: Es ist nun interaktiv und über eine Soundkapsel werden Live-Geräusche aus dem südamerikanischen Regenwald übertragen. "Früher hatte man kaum Möglichkeiten, sich zur Tierbeobachtung niederzulassen, nun laden viele Sitzmöglichkeiten zum Verweilen ein", meint Innenarchitekt Florian Duelli, der das Haus der kleinen Affen umgebaut hat.

Tierparkchef Baban hofft, dass sich die Besucher das neue Affenhaus bald anschauen können – sobald die Corona-Rahmenbedingungen es zulassen. "Unsere Tiere sollen nicht auch unter Corona leiden", so Baban. Das sei auch der Grund, weshalb der Umzug der Affen zum jetzigen Zeitpunkt trotz des Besucherverbots stattgefunden habe.

Mehr als 20 Tiere leben dort. Dazu gehören Braunkopfklammeraffen, Rote Varis, Lisztaffen, Kattas und Siamangs. Ob sie sich in ihrem neuen Zuhause wohlfühlen, wird sich noch zeigen. Die Äffchen sind laut ihrem Tierpfleger erst jetzt dort eingezogen.