Grippewelle breitet sich in Schwaben aus - drei Todesfälle

Beim Landratsamt Donau-Ries ist die Zahl der gemeldeten Fälle von 129 auf 199 gestiegen - und liegt damit schon über der Gesamtzahl der vergangenen Grippesaison 2017/18. Außerdem seien bereits drei Menschen im Alter von 65, 40 und 76 Jahren gestorben. Bei allen drei lagen jedoch Vorerkrankungen vor. Das Landratsamt spricht von teils schweren Verläufen der Grippe. Arztpraxen und Krankenhäuser seien voll. Im Nördlinger Krankenhaus gebe es kaum noch Möglichkeiten, Patienten zu isolieren.

In den bevorstehenden Faschingsferien hofft man seitens des Gesundheitsamtes auf eine verminderte Übertragung des Virus. Allerdings kann der Faschingsendspurt mit zahlreichen Veranstaltungen auch dazu führen, dass sich das Virus schnell weiter verbreitet.

Grippeepidemie an Mittelschule in Schwabmünchen

Im Landkreis Augsburg musste bereits eine Schule geschlossen werden. An der Leonhard-Wagner-Mittelschule in Schwabmünchen hegte das Gesundheitsamt wegen eines auffallend hohen Krankenstandes den Verdacht, dass an der Schule das Grippevirus grassiert. Daher wurde die Schule am Donnerstagvormittag geschlossen und die Schüler vorzeitig in die Faschingsferien geschickt.

Aktuell sind dort 77 der 441 Schüler krank, dazu 15 Lehrer, schreibt das Gesundheitsamt in einer Pressemitteilung. Die Ausfälle "bringen den Unterrichtsbetrieb zum Erliegen", so das Gesundheitsamt. Die Räume der Schule werden desinfiziert. Nach den Ferien soll der Unterricht wieder normal anlaufen.