Grippewelle in Bayern hat ersten Höhepunkt erreicht

Die Grippewelle hat Bayern endgültig erwischt. Nach den Zahlen des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) leidet vor allem Oberbayern unter der Influenza. In dieser Meldewoche wurden dort 2.113 neue Fälle gemeldet, gefolgt von Niederbayern mit 505, der Oberpfalz mit 415 und Mittelfranken mit 409 Fällen.

Grippe: Mehr Erkrankte als im Vorjahr

Insgesamt sind in den ersten sechs Wochen des Jahres mehr Menschen an Grippe erkrankt als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. In Bayern wurden rund 9.860 Influenza-Erkrankte registriert. Ein Jahr davor waren es rund 9.600 Fälle. Zum überwiegenden Teil handelt es sich um das Influenza-A-Virus.

Grippewelle: Schon 74 Todesfälle

Das Robert Koch-Institut in Berlin, das die bundesweiten Zahlen zur Influenza erfasst, spricht von einer "stark erhöhten" Zahl an Atemwegserkrankungen, das ist die höchste Stufe für Meldungen. Insgesamt erkrankten deutschlandweit seit Beginn der Grippewelle bis Mitte Februar rund 35.000 Menschen an Grippe. Die ersten Fälle an Influenza wurden Anfang Oktober 2018 gemeldet. Seitdem musste das Robert Koch-Institut 74 Todesfälle mit Influenzavirusinfektionen bundesweit melden.

Letzte Woche über 14.000 Influenzafälle deutschlandweit

Einen vorläufigen Höhepunkt erreichte in Deutschland die Grippewelle in dieser Woche mit 14.341 labordiagnostisch bestätigten Influenzafällen. Mit 61 Prozent war die Altersgruppe zwischen 35 und 59 Jahren am stärksten betroffen. Der Unterschied zu einem grippalen Effekt ist, dass eine Grippe plötzlich mit hohem Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen beginnt. Eine normale Erkältung deutet sich mit Niesen und leichtem Krankheitsgefühl an.