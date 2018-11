Grippeschutzimpfung: Impfstoff-Engpässe in Unterfranken

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit konnte am Mittwoch (21.11.18) noch keine Auskunft über einen Engpass geben, geschweige denn eine Übersicht über die Regionen liefern, in denen es an dem Impfstoff mangelt. Erst auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks hatte das Amt erfahren, dass in seinem eignen Zuständigkeitsbereich ein Engpass herrsche. Generell kann derzeit in Deutschland keine einzige Apotheke mehr einen Impfstoff bestellen. "Ich habe mich trotzdem vormerken lassen", sagte Christiane Müller, Mitglied des Apothekerverbandes in Bayern. "Kein einziger Großhändler kann mehr liefern. Die Ärzte, die ich beliefere, können von mir keinen Impfstoff bekommen", erklärte sie.

Tetra-Impfstoff nicht verfügbar, Grippeschutzimpfstoffe der Bi- und Tri-Variante dagegen schon

In diesem Jahr zahlen zum ersten Mal die gesetzlichen Krankenkassen der sogenannten Tetra-Impfung, die Vierfachimpfung. Dieser Tetra-Impfstoff sei nicht mehr zu haben. Die Leiterin des Lehrstuhls für Allgemeinmedizin an der Uni Würzburg, Anne Simmenroth, sagte dem Bayerischen Rundfunk, von den üblichen Grippeschutzimpfstoffen, der Bi- und Tri-Variante sei aber noch genügend vorhanden. Es könne auch diese Variante gewählt werden.

Paul-Ehrlich-Institut spricht von Impfstoffknappheit

Das auf Bundesebene arbeitende Paul-Ehrlich-Institut im hessischen Langen sieht, dass in einigen Regionen in der gesamten Bundesrepublik der Impfstoff knapp geworden sei. Eine Sprecherin betonte aber, dass in diesem Jahr die Pharmakonzerne eine Million Dosen Impfstoff mehr hergestellt hätten als im vergangenen Jahr. Insgesamt stehen der Bevölkerung knapp 16 Millionen Grippeimpfungen zur Verfügung. Die Sprecherin sprach davon, dass eher die Verteilung des Impfstoffs ein Problem sei, die Menge aber ausreichend sei. Aus diesem Grund habe Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die Gesetze gelockert, und erlaubt, dass der Impfstoff zwischen den Apotheken getauscht werden kann. Unterdessen wendet der Bundesgesundheitsminister den Paragraphen 79.5 des Arzneimittelgesetzes an und will Impfstoff aus dem Bereich der EU anliefern.