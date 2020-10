Grippeimpfung in der Apotheke: Modellversuch in der Oberpfalz

Auch in Bayern ist ein Modellprojekt gestartet, bei dem sich Patienten in Apotheken gegen Grippe impfen lassen können. Im Regierungsbezirk Oberpfalz können Versicherte der AOK Bayern in zunächst rund 30 Apotheken eine Impfung erhalten. Der Bayerische Apothekerverband und die AOK haben einen Vertrag über ein Modellprojekt geschlossen, in dem drei Jahre lang erprobt werden soll, Patienten nicht nur in Arztpraxen, sondern auch in Apotheken zu impfen.

Apotheker hoffen auf höhere Impfquoten

Das bundesweit erste entsprechende Projekt war vor einigen Wochen in Nordrhein-Westfalen an den Start gegangen. Der Bayerische Apothekerverband BAV erhofft sich langfristig höhere Impfquoten. Bayern schneide hier im bundesweiten Vergleich schlecht ab, sagte der BAV-Vizechef, Josef Kammermeier, dem Bayerischen Rundfunk.

Kritik von Ärzten

Von vielen Ärzteverbänden gibt es allerdings Kritik an den Modellprojekten. Der Hausärzteverband und auch der Verband der Kinder- und Jugendmediziner wollen das Impfen grundsätzlich in ärztlicher Hand behalten. Die Bayerische Landesärztekammer hatte Anfang des Monats gefordert, es müsse genau überprüft werden, ob Impfungen in Apotheken negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Patienten haben.