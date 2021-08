Grillunfall mit Bio-Ethanol: Mädchen an Arm und Nacken verbrannt

Am Donnerstagabend ist ein 14 Jahre altes Mädchen in Aham im Kreis Landshut bei einem Grillunfall verletzt worden. Wie die Polizei Vilsbiburg meldet, erlitt die Schülerin nach einer Verpuffung von Bio-Ethanol Verbrennungen am linken Arm und im Nacken. Eine 15-Jährige muss sich für den Unfall verantworten.

14-Jähriger löschte die Kleidung des Mädchens

Offenbar waren mehrere Jugendliche auf einem öffentlichen Grillplatz in einer Grünanlage. Weil die bereits mit flüssigem Grillanzünder entzündete Kohle im Grill nicht richtig brannte, schüttete eine 15-Jährige aus einer Plastikflasche Bio-Ethanol auf die Glut, berichtet die Polizei. Dabei sei es zu einer Verpuffung bekommen, die sich bis in die Flasche ausgeweitet und diese etwa 15 Meter weit weggeschleudert habe.

Die brennende Flüssigkeit gelangte laut Polizei auf die 14-Jährige, die zu diesem Zeitpunkt auch am Grill stand. Ihre brennende Kleidung wurde von einem dritten Anwesenden, einem 14 Jahre alten Jungen, gelöscht, heißt es. Womit er löschte ist unklar - ein Polizeisprecher vermutet mit einer Decke oder seiner eigenen Kleidung.

Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung

Ein Rettungshubschrauber brachte die verletzte Schülerin in eine Spezialklinik nach München. Laut ersten Aussagen des Notarztes seien die Verletzungen nicht schwerwiegend, so der Polizeisprecher auf BR-Nachfrage. Wie es dem Mädchen geht ist nicht bekannt. Die Landshuter Polizei ermittelt in dem Fall. Weil die 15-Jährige bereits strafmündig ist, muss sie mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen.