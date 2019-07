Grillunfall in Friedberg löst Brand aus

In Friedberg bei Augsburg hat ein Mann bei einem Grillunfall Verbrennungen im Gesicht und an den Armen erlitten. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, passierte der Vorfall am Samstagabend. Der 52-Jährige wollte die Gasflasche seines Grills auswechseln, als plötzlich eine Stichflamme aufflackerte. Er wurde mit Brandverletzungen im Krankenhaus behandelt.

Flammen breiten sich zunächst aus

Nach dem Grillunfall fingen Büsche in der Nähe Feuer. Nachbarn bemerkten das und fingen sofort damit an, den Brand zu bekämpfen. Die Feuerwehr musste lediglich Nachlöscharbeiten erledigen. Was genau zu dem Unfall geführt hat, muss noch geklärt werden.