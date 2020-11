Clowns ohne Grenzen bei Flüchtlingskindern auf Lesbos

Im Reisegepäck waren blaue Zipfelmützen, rote Nasen und viel zu große Schuhe: Die aus Weilheim in Oberbayern stammende Susie Wimmer und Max Meier aus Regensburg reisten für fünf Tage nach Griechenland und traten auf Lesbos im Flüchtlingscamp Kara Tepe und dem alternativen Wohnprojekt Pikpa sowie in einem Krankenhaus der Ärzte ohne Grenzen auf. Insgesamt spielten sie auf Lesbos vor etwa 540 Menschen, darunter waren fast 400 Kinder.

Lachen, jubeln, prusten

Der Besuch erfolgte auf Initiative der Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt. Die Bundestagsabgeordnete hatte sich kurz nach dem Brand im Lager Moria bei den Clowns ohne Grenzen gemeldet und angefragt, ob diese sich einen Einsatz auf Lesbos vorstellen könnten. Nach der Rückkehr erzählt Susie Wimmer im BR-Interview von ihren Eindrücken.

"Glücklicherweise haben die Kinder auf Lesbos reagiert wie alle Kinder auf dieser Welt, wenn ein Clown auftritt: Lachen, jubeln, prusten – einfach den Alltag vergessen, einfach mal wieder Kind sein." Susie Wimmer, Clown ohne Grenzen

Strahlende Kinderaugen und Hoffnung auf Wiedersehen

Die Auftritte erfolgten überwiegend unter freiem Himmel unter Berücksichtigung der lokalen Corona-Regeln. Unter anderem spielten die Clowns auf einem großen Fußballplatz. Um die Corona-Bestimmungen einzuhalten, übernahmen Susie Wimmer und Max Meier mehrere Shows hintereinander und traten vor jeweils 37 Kindern auf.

"'Are you coming again tomorrow?' (Kommt Ihr morgen wieder?), wurden wir am Ende unserer Auftritte immer wieder von den Kindern mit strahlenden Augen gefragt“, berichtet Wimmer. So auch am letzten Tag ihres Aufenthalts. "Möge es bald wieder tomorrow sein!“ Für sie ist gerade jetzt zu Pandemiezeiten der Clown ein wichtiges Ventil. Das gilt nicht nur auf Lesbos, sondern über all auf der Welt.

"Wir brauchen soziale Kontakte, wir brauchen Berührungen und Beziehungen, das hat uns die Pandemie gezeigt. Es kann nicht nur um Gesundheit, Sicherheit und Geld gehen. Ich glaube, wir haben das jetzt verstanden. Und da ist der Clown der beste Mittler. Für mich ist der Clown der menschlichste Mensch." Susie Wimmer, Clown ohne Grenzen