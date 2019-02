Greuther Fürth verleiht Spieler zu Drittligist Würzburg

Die Leihgabe des Mittelfeldspielers Patrick Sontheimer soll den Drittligisten in Würzburg für ein halbes Jahr unterstützen. Der 20-Jährige blieb der bei Greuther Fürth in dieser Saison ohne Einsatz. Spielpraxis sammelte er stattdessen bei der U23 in der Regionalliga.

Praxis bei den Würzburgern sammeln

Der ehemalige Junioren-Nationalspieler soll eine Liga tiefer Spielpraxis bekommen. In dieser Saison kam der 20-Jährige bei den Fürth-Profis noch nicht zum Einsatz. "Für Patrick ist es wichtig, Spielminuten im Profi-Bereich zu sammeln und konstant zum Einsatz zu kommen", sagte SpVgg-Geschäftsführer Rachid Azzouzi. Der Vertrag Sontheimers beim "Kleeblatt" läuft noch bis 2020.