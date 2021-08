Greuther Fürth: Vereinsheim im Atombunker

Sportlich und finanziell ist Aufsteiger Greuther Fürth der große Außenseiter in der Fußball Bundesliga. Was die Fürther allerdings haben: das wohl ungewöhnlichste Vereinsheim Europas. So sieht es jedenfalls Dieter Wirth, Vorstand des Fanclub "Sportfreunde Ronhof e.V.", der früheren Atomschutzbunker unweit des Stadions entsprechend umgebaut hat.

Vereinsheim bei Heimspiel erstmals in Nutzung

Offiziell eingeweiht wurde das neue Vereinsheim des Fanclubs bereits Anfang Juli. Beim ersten Fürther Heimspiel der Saison am Samstag (21.08.21) gegen Arminia Bielefeld wird die neue Bleibe der Sportfreunde Ronhof jedoch erstmals so richtig genutzt. Der Fanclub will hier nach den Stadionbesuchen eigentlich die Siege seiner Kleeblätter feiern.

Weil wegen der Corona-Auflagen längst nicht alle Fans ins nahegelegene Stadion dürfen, wollen viele Fürther Anhänger das Spiel stattdessen im Vereinsheim verfolgen und etwa übers Radio mitfiebern. Wie viele Fans am Samstag genau kommen, konnte Vorstand Dieter Wirth nicht abschätzen. Corona-bedingt sind zwar nur 100 Personen im Vereinsheim zugelassen, wenn das Wetter mitspielt, wollen die Fürther Fans aber im Freien zusätzliche Bänke und Tische aufbauen.

Aufwändige Umbauarbeiten

Um das Obergeschoss des "Kronacher Bunkers" in das Vereinsheim eines Fußball-Fanclubs zu verwandeln, brauchte es aufwändige Umbauarbeiten. Zu Beginn mussten mit Spezialwerkzeug sechs Fenster in die zwei Meter dicken Wände des früheren Atomschutzbunkers geschnitten werden. Insgesamt fielen rund 110 Tonnen Bauschutt an. Eineinhalb Jahre lang haben rund 100 Helfer auch selbst mit Hand angelegt.

Zeitreise in den Bunker: Nicht nur für Fußball-Fans interessant

Das Vereinsheim ist im Obergeschoss des Hochbunkers untergebracht. Im Erdgeschoss wurde der Bau in seinem Originalzustand belassen. Im Zuge der teilweise neuen Nutzung des Gebäudes hat der Verein Untergrund Fürth e.V. damit begonnen, Führungen durch den Bunker anzubieten. Kommende Termine sind der 24. August und der 23. September. Bislang waren die Räumlichkeiten nicht für die Öffentlichkeit zugänglich.

In dem Bunker sind unter anderem Schlafräume mit Feldbetten, eine Küche und ein Notstromaggregat untergebracht. Der Bunker wurde während des Zweiten Weltkriegs 1941 gebaut. Um Luftangriffe zu verhindern, wurde das Gebäude äußerlich als Kirche getarnt und hatte zeitweise sogar eine Attrappe eines Glockenturms. Anfang der 1970er-Jahre wurde das Gebäude dann während des Kalten Kriegs zu einem atomaren Luftschutzbunker umgebaut. Im Notfall hätten hier 901 Menschen Zuflucht finden sollen.