Greuther Fürth-Anhänger attackieren FCN-Fans

Anhänger der Spielvereinigung (SpVgg) Greuther Fürth haben am Sonntagabend Fans des 1. FC Nürnberg am Bahnhof Neustadt an der Aisch attackiert. Verstärkungskräfte von Bundes- und Landespolizei mussten anrücken und die Kontrahenten trennen. Ein Nürnberger kam ins Krankenhaus, teilte die Polizei mit.

Gewaltbereite Fürth-Fans lassen sich provozieren

Ein Zug mit rund 220 Fürth-Fans war auf der Rückfahrt vom Auswärtsspiel in Darmstadt. Nach Angaben der Bundespolizei legte der Zug im Bahnhof von Neustadt an der Aisch einen längeren Halt ein. Einige Greuther Fürth-Anhänger stiegen aus und wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand daraufhin von Anhängern des 1. FC Nürnberg aus der Bahnhofsgaststätte verbal provoziert.

Mit Steinen und Stühlen beworfen

Daraufhin sollen sich etwa 30 bis 40 gewaltbereite Fürth-Unterstützer Masken und Sturmhauben übergezogen haben. Sie liefen über die Gleise und gingen auf die Club-Fans los. Die Fürther bewarfen laut Bundespolizei die Anhänger des Stadtnachbarn mit Steinen und Stühlen. Ein Nürnberger wurde von mehreren Fürth-Fans mit Fäusten geschlagen. Er wurde so schwer verletzt, dass er zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Die Bundespolizeiinspektion Nürnberg leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Landfriedensbruch, gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung gegen Unbekannt ein, die Ermittlungen laufen.