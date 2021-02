Winter-Wetter in Bayern: Heftige Schneefälle und arktische Kälte

In den Abendstunden und besonders im Laufe der Nacht dringt dann die Kaltluft vom Norden Frankens bis zu den Alpen vor und zusammen mit mit dem Tiefausläufer kommt es zu Schneefällen, die voraussichtlich in Teilen Frankens, in der gesamten Donau-Alb-Region samt Niederbayern und dem Norden Schwabens und Oberbayerns länger andauern. Vor allem hier kann sich eine teils über zehn Zentimeter, örtlich bis zu 20 cm hohe Schneedecke ausbilden, die besonders zum morgendlichen Berufsverkehr durch Eis und Schnee für chaotische Bedingungen auf einigen Straßen sorgen dürfte.

Schneefall lässt im Laufe der Woche nach

Im Laufe des Montags beruhigt sich die Atmosphäre und die Schneefälle lassen nach, Schnee fällt besonders noch in Franken und der Oberpfalz. Die Kaltluft hat nun den größten Teil Bayerns fest im Griff. Einzig an den Alpen gelingt es der zurückgedrängten milden Luftmasse, wieder ein wenig zurückzuschwappen und dem bayerischen Alpenrand neuerlich Plustemperaturen zu bescheren.

Auch Dienstag und Mittwoch ist es an den Alpen verhältnismäßig mild, während das übrige Bayern in eisiger Kälte geradezu erstarrt. Wir erleben in dieser Zeit Temperaturgegensätze von außerordentlicher Seltenheit- neudeutsch wäre wohl "voll krass" die richtige Bezeichnung: Während es im Norden Frankens und der Oberpfalz nicht wärmer wird als -11 bis -6 Grad (mit nächtlichen Tiefsttemperaturen von -11 bis -16 Grad, "strenger Frost"), erreicht das Quecksilber am Bodensee und in den Alpentälern +2 bis +5 Grad!

Ab Donnerstag in ganz Bayern winterliches Wetter

Erst am Donnerstag vollzieht sich der letzte Akt in diesem mühseligen Eroberungsfeldzug, und die arktische Kaltluft nimmt nun auch den äußersten Süden Bayerns ein. Dabei ist es bis zum Wochenende weitgehend trocken mit lockeren Wolkenfeldern und mitunter längerem Sonnenschein. Ob Sonne und Wolken: Es bleibt eisig kalt. In den Nächten sinken die Temperaturen auf -10 bis -16 Grad, tagsüber wird es nicht wärmer als -8 bis -1 Grad.