Grenzwert überschritten: Würzburg unter Corona-Beschränkungen

Unterschiedliche Zahlen zu Corona-Fällen

Zu den teils stark unterschiedlichen Zahlenangaben auf den Infoseiten von RKI, LGL und in den Meldungen der Landratsämter führt das LGL aus, dass die Meldungen von positiven Testergebnissen nicht immer am selben Tag auch an die übergeordneten Behörden weitergegeben werden. So würden die Gesundheitsämter zunächst vorrangig Kontaktpersonen von Infizierten ermitteln, was die Mitarbeiter sehr in Anspruch nimmt. So können sich vom LGL veröffentlichte Fallzahlen auch rückwirkend für die einzelnen Meldetage noch erhöhen.

Zudem kann es sein, dass unterschiedliche Ämter auch eine unterschiedliche Datenbasis zu den Einwohnerzahlen heranziehen. Allein das kann dann schon wieder zu Werteverschiebungen in den Statistiken führen.

Auch technische Probleme führen zu Unterschieden bei Corona-Zahlen

So gab es jetzt aktuell in den letzten Tagen Zählprobleme zwischen Stadt und Landkreis Würzburg. Aus technischen Gründen wurden da einige Fälle zunächst zum Landkreis gezählt, die aber eigentlich Stadtbewohner sind. Deswegen war der Landkreis kurzfristig über dem 35er-Warnwert. Das ist jetzt wieder berichtigt. Für den Landkreis Würzburg meldet das LGL aktuell eine sieben-Tages-Inzidenz von 27,1. Und das Landratsamt Würzburg hat angekündigt: Es will künftig ganz bewusst keine eigenen Zahlen mehr veröffentlichen, sondern auf die Webseite des LGL verweisen. Auch, um einen womöglich zusätzlich verwirrenden Datensatz weniger im Umlauf zu haben.