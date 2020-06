Grenzverkehr nach Österreich läuft wieder normal

Der Grenzverkehr von Deutschland nach Österreich läuft seit Donnerstagfrüh wieder völlig normal. Auch zu fast allen seinen Nachbarländern hat Österreich die Kontrollen eingestellt. Nur die Grenze zu Italien bleibt vorerst geschlossen.

Wieder etwas mehr Freiheit für die Besucher aus Deutschland

So wurden beispielsweise auf der A96, Lindau in Richtung Bregenz, die Kontrollstellen wieder abgebaut. Auf der österreichischen Seite stehen keine Polizisten mehr. Auch nicht am kleineren Grenzübergang bei Lindau-Zech. Für die Deutschen bedeutet das nun wieder etwas mehr Reisefreiheit innerhalb der Europäischen Union. Freunde im Nachbarland besuchen, Tanken, Einkaufen, Wandern und Urlaub machen – all das ist jetzt wieder möglich.

Bundespolizei kontrolliert noch immer Anreise nach Deutschland

Anders sieht es allerdings bei der Einreise nach Deutschland aus. Denn hier wird weiterhin von der Bundespolizei kontrolliert. Rein darf nur, wer einen deutschen Pass besitzt oder einen triftigen Grund hat. Andere EU-Ausländer, oder beispielsweise auch Schweizer, müssen sich etwas gedulden. Nur beim Güter- und Warenverkehr rollt es, wie auch schon während des gesamten Corona-Shutdowns.

Wieder mehr Rückreiseverkehr an Wochenenden erwartet

Die Bundespolizei erwartet, dass der Rückreiseverkehr von Deutschen aus Österreich von nun an vor allem an den Wochenenden zunehmen könnte. Donnerstagfrüh waren zunächst noch wenige Autos, dafür aber der gewohnte LKW-Verkehr unterwegs.