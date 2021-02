Grenzverkehr: Land Salzburg erweitert kostenloses Testangebot

Seit dem 10. Februar macht nun auch Österreich ernst: Für Pendler aus Deutschland gilt neben der wöchentlichen Registrierungspflicht jetzt zusätzlich eine wöchentliche Corona-Testpflicht. Das Landratsamt im Berchtesgadener Land teilte mit, dass die Einreise im Rahmen des regelmäßigen Pendlerverkehrs zu beruflichen Zwecken, zur Teilnahme am Schul- und Studienbetrieb, zu familiären Zwecken oder zum Besuch des Lebenspartners aktuell nur mit einem PCR-Test plus ärztlichem Zeugnis oder einem in Österreich ausgestellten Testergebnis möglich ist.

Auch Apotheken testen in Österreich

Kann also das ärztliche Zeugnis aus Deutschland plus Testergebnis nicht vorgelegt werden, gibt es für Pendler die Möglichkeit, sich innerhalb von 24 Stunden nach der Einreise kostenlos an den öffentlichen Teststationen des Landes Salzburg testen zu lassen und das Ergebnis nachzureichen. Das Testergebnis ist dann sieben Tage gültig. Das bestätigte ein Sprecher des Landes Salzburg auf BR-Anfrage.

Dafür seien die Testkapazitäten im Salzburger Land speziell für Pendler auf 120.000 Tests pro Woche aufgestockt und die Teststationen in Grenznähe erweitert worden - etwa im Messezentrum in der Stadt Salzburg, in Hallein, Oberalm und in Lofer. Auf der Website der österreichischen Apothekenkammer sind Apotheken aufgelistet, die ebenfalls kostenlose Tests durchführen.

Familienbesuche für maximal 72 Stunden

Grenzüberschreitende Familienbesuche in beide Richtungen sind nach Informationen der österreichischen und deutschen Behörden nach wie vor ohne Quarantänepflicht für Eltern, Großeltern, Kinder sowie Lebespartnerinnen und Lebenspartner möglich. Die maximal erlaubte Aufenthaltsdauer beträgt in diesen Fällen 72 Stunden - vorausgesetzt, der Besuch erfolgt mindestens monatlich zu familiären Zwecken. Die Testpflicht gilt auch hier.

Wer keinen Testnachweis vorlegt, ist verpflichtet, innerhalb von 48 Stunden ab der Einreise einen Corona-Test zu machen und das Testergebnis innerhalb von 72 Stunden nach der Einreise der zuständigen bayerischen Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen. In Österreich muss der Test innerhalb von einem Tag gemacht werden.