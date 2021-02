Grenzübertritt: Wer als systemrelevant gilt

Die grenznahen Behörden hatten in den vergangenen Tagen viel zu tun mit der Ausstellung von Bescheinigungen für Arbeitnehmer aus Tirol und Tschechien. Zuständig sind die Landratsämter oder, wenn der Betrieb seinen Sitz in München hat, die Landeshauptstadt. Ohne Bescheinigung wird die Einreise nach Deutschland nun nicht mehr genehmigt. Beantragt werden müssen die Bescheinigungen von den Unternehmen. Betriebe, die noch keine Anträge gestellt haben, können das auch weiterhin erledigen.

Corona-Test weiterhin Pflicht

Die Bescheinigung für in Bayern Beschäftigte aus Tirol und Tschechien ergänzt den negativen Corona-Test, den die Betroffenen nach wie vor bei der Einreise am Grenzübergang vorlegen müssen. Der Test muss aktuell sein und darf also nicht älter als 48 Stunden sein. Wer regelmäßig in Bayern arbeiten will, muss den Test alle zwei Tage erneuern. Dafür stehen grenznahe deutsche Teststationen zur Verfügung, wo kostenlos getestet werden kann.

Gesundheitssektor und Infrastruktur sind systemrelevant

Die Liste der laut EU-Kommission als systemrelevant eingestuften Berufe ist lang. Dazu gehören etwa Mitarbeiter im Gesundheitswesen, etwa in Krankenhäusern und in Pflegeheimen. Auch die Herstellung und die Lieferung von Arzneimitteln und Medizinprodukten soll aufrechterhalten werden. Darüber hinaus ist die Informations- und Kommunikationstechnologie als systemrelevant eingestuft, ebenso Ingenieure, Energie- und Elektrotechniker sowie Mitarbeiter der Infrastruktur wie etwa Wasserwerker.

Sicherheit und Verkehr als systemrelevante Bereiche

Berufsfeuerwehrleute, Polizisten, Gefängnisaufseher, Sicherheitswachpersonal und Katastrophenschutzkräfte dürfen mit einer entsprechenden Bescheinigung auch weiterhin aus Tirol und Tschechien einreisen und in Bayern ihrer Arbeit nachgehen. Auch Arbeitskräfte im Verkehrsbereich wie Busfahrer, Straßenbahnführer, Rettungswagenfahrer und Schienenfahrzeugführer gelten als systemrelevant, ebenso Menschen, die diese Fahrzeuge instand halten oder Verkehrsflüsse steuern.

Lebensmittel sind wichtiges Gut und damit systemrelevant

Um die Lebensmittelversorgung sicherzustellen, muss die Produktion weiterlaufen. Wer also Lebensmittel herstellt, verarbeitet oder entsprechende Maschinen bedient und wartet, kann eine Einreisebescheinigung bekommen. Extra aufgeführt sind Fischer, die ebenfalls weiterhin ihrer Arbeit nachgehen dürfen.

Viele Anträge aus dem Gesundheitsbereich

Im Landratsamt Rosenheim stammte ein Großteil der Anträge aus Kliniken, Alten- und Pflegeheimen sowie Speditionen. Im Landkreis Freyung-Grafenau haben bislang 115 Unternehmen für 745 Arbeitskräfte eine Bescheinigung beantragt. 600 davon haben eine Genehmigung bekommen. Insgesamt haben 1.300 Tschechinnen und Tschechen eine Bestätigung von den niederbayerischen Landratsämtern Regen und Freyung-Grafenau erhalten, "systemrelevant" zu sein.

Verbreitung der Virusmutationen soll eingedämmt werden

Hintergrund der Einreisebeschränkung ist eine vom Bund vorgegebene Regelung. Sie besagt, dass der Grenzübertritt von heute an nur noch für systemrelevant Berufstätige möglich ist. Ziel der Maßnahmen ist es, den Grenzverkehr aus Regionen, die als Virusvarianten-Gebiete eingestuft sind, nach Deutschland zu verringern und somit das Einschleppen der Corona-Mutanten einzudämmen. Die Kontrollen an den Grenzen zu Tschechien und Tirol stoßen im In- und Ausland auf Kritik. Die Bundesregierung verteidigt die Maßnahmen jedoch.