Grenztote am Eisernen Vorhang: Prozess gegen Ex-Minister beginnt

Der pensionierte Bundeswehrsoldat Johann Dick aus Amberg ist Wandern und Schwammerlsuchen, als er an einem Sonntag im September 1986 bei Mähring im Wald spazieren geht. Zeitgleich überwinden ganz in der Nähe zwei polnische Flüchtlinge den Eisernen Vorhang – die Grenzsoldaten der Tschechoslowakei sind ihnen auf den Fersen. Der damalige Förster Herrmann Köpf aus Mähring hört Schüsse in seinem Revier. Dass er nur wenige Hundert Meter von einem Tatort entfernt ist, ahnt er tagelang nicht. Denn Fahrzeuge oder auch Schüsse hätte man öfter gehört, sagt Köpf.

Erschossen auf BRD-Boden

Die Schüsse der tschechoslowakischen Grenzsoldaten treffen nicht die polnischen Flüchtlinge, sondern Johann Dick. Auf deutschem Hoheitsgebiet, fast 200 Meter von der Landesgrenze entfernt. Er wird von den Grenzsoldaten schwerverletzt über die Grenze geschleppt und soll in ein Krankenhaus in der CSSR, doch auf dem Weg dorthin stirbt der Amberger.

Ermittlungen kommen 2016 ins Rollen

Johann Dick ist nur ein Opfer, dessen Geschichte Oberstaatsanwalt Christian Härtl aus Weiden in den vergangenen fünf Jahren aufgearbeitet hat. Die "Platform für european memory and conscience" hat 2016 die Ermittlungen ins Rollen gebracht. 2019 gründete der Weidener Oberstaatsanwalt ein Joint Investigation Team zusammen mit tschechischen Behörden.

Eine Turnhalle voller Dokumente

Härtl recherchiert beim Bundesbeauftragten für Stasi-Unterlagen, in tschechischen Archiven, stößt im Landesarchiv in Berlin auf eine ganze Turnhalle voller Dokumente und Aufzeichnungen. Die Ermittlungen umfassen mehrere Opfer, in erster Linie DDR-Flüchtlinge, die den Eisernen Vorhang in die Freiheit überwinden wollten und zu Tode kamen. Dass jetzt, knapp 40 Jahre danach, ein hochrangiger Politiker des kommunistischen Regimes in der CSSR zur Verantwortung gezogen wird, findet Härtl wichtig. "Das ist auch wichtig für die Opfer und die Angehörigen der Opfer, dass sie sehen, es wird nicht vergessen, nur weil der Staat nicht mehr existiert“.

Tschechische Justiz klagt Ex-Innenminister an

Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Weiden in den 80er-Jahren liefen ins Leere, weil von tschechoslowakischer Seite keine Informationen an die deutschen Behörden herausgegeben worden sind. Nach 20 Jahren verjähren die Fälle, zumindest nach deutschem Gesetz. In Tschechien allerdings ist die Zeit des kommunistischen Regimes ausgenommen von der Verjährung, sagt Härtl.

Deshalb hat die tschechische Justiz nun den Ex-Innenminister der CSSR Vratislav Vajnar wegen Amtsmissbrauchs durch Unterlassen angeklagt. Er muss sich ab Montag (25.04.23) in Prag vor Gericht verantworten. Mit dem Vorwurf, dass er gewusst haben musste, was an der Grenze passiert und dafür als Innenminister auch die Verantwortung hatte. Vajnar war zwischen 1983 und 1988 Innenminister der Tschechoslowakei. Er ist heute 92 Jahre alt und dement, dennoch hat ihn das Bezirksgericht 1 in Prag für verhandlungsfähig erklärt.

Prozessbeginn als Etappenziel

Christian Härtl ist im Landkreis Tirschenreuth aufgewachsen, kennt den Fall seit seiner Kindheit. Die aufwendigen Ermittlungen waren für ihn deshalb auch "menschlich unheimlich interessant". Für ihn ist mit Prozessbeginn ein Etappenziel erreicht. Eine Strafe oder auch die Höhe einer möglichen Strafe würden auch für die Angehörigen und Opfer, die überlebt hätten, viel weniger eine Rolle spielen als die Tatsache, dass da ein hochrangiger Vertreter des Regimes eventuell rechtskräftig verurteilt wird, glaubt Härtl. Kein "kleiner Fisch", der an der Grenze – oft als Wehrpflichtiger - Dienst tat und Befehle der politischen Führung umsetzen musste.

Wer hat auf Johann Dick geschossen?

Für das Feststellen eines Flüchtlings, in welcher Form auch immer, gab es für die CSSR-Grenzsoldaten Sonderurlaub. Schießbefehle aber gab es offiziell nicht. Wer damals auf Johann Dick geschossen habe, konnte damals und auch heute nicht ausfindig gemacht werden. Allerdings hat Härtl herausgefunden: insgesamt waren acht Grenzsoldaten beteiligt am Tod von Johann Dick, alle acht haben geschossen. Ein Schuss war tödlich.

Schüsse führen zu diplomatischer Krise

Die Angehörigen von Johann Dick wollen 37 Jahre danach nicht mehr öffentlich über den Tod ihres Vaters sprechen. Die tödlichen Schüsse bei Mähring haben 1986 eine diplomatische Krise zwischen der BRD und der CSSR ausgelöst. Drei Jahre später fiel der Eiserne Vorhang. Der damalige Förster von Griesbach, Hermann Köpf, steht am Tatort vor dem Gedenkstein für Hans Dick. Er liegt direkt an einer grenzüberschreitenden Wanderroute. Jedes Jahr am Todestag liegen hier frische Blumen. "Man könnte im Nachhinein sagen, das Leben vom Herrn Dick wurde auf dem Altar der Politik geopfert, völlig sinnlos", sagt der pensionierte Förster.

Verhandelt wird in Prag auch der Fall des DDR-Flüchtlings Hartmut Tautz aus Plauen, dem das Musikstudium versagt wurde, das er dann in der BRD absolvieren wollte. Er wollte über die CSSR nach Österreich fliehen, als Hunde von Grenzsoldaten ihn tödlich verletzten.

Ein Buch über die Grenztoten am Eisernen Vorhang

Der Forschungsverbund SED-Staat der Freien Universität Berlin arbeitet derzeit an einem Buch über die Grenztoten am Eisernen Vorhang, es soll im Laufe des Jahres veröffentlicht werden. Ein Kapitel davon wird Hans Dick aus Amberg sein.