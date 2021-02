Grenzsituation in Kiefersfelden - wer darf rein und wie?

Die verschärften Grenzkontrollen und die Einreisebeschränkungen aus Tschechien und Tirol: Laut Bundesinnenminister Seehofer ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Bestimmungen über den 23. Februar hinaus gelten. Darüber wollen Bund und die Länder Anfang nächster Woche beraten. Von heute an sind jedenfalls beim Grenzübertritt die Pendlerbescheinigungen der Landratsämter vorzuzeigen.

Pendlerbescheinigungen für systemrelevante Mitarbeiter

Pendlerbescheinigung, negativer Corona-Test und Online-Registrierung: Das sollte bei Grenzpendlern am besten auf dem Beifahrersitz liegen. Die grenznahen Landkreise Rosenheim, Miesbach und Berchtesgadener Land zum Beispiel haben in dieser Woche hunderte E-mails von Unternehmen mit Anträgen bekommen und hunderte Pendlerbescheinigungen für systemrelevante Mitarbeiter ausgestellt - schwerpunktmäßig für medizinische Berufe, Speditionen oder für Mitarbeiter in der Lebensmittelindustrie.

Onlinepetition für Verbesserungen im Grenzgebiet

Die verschärften Grenzkontrollen zwischen Bayern und Tirol haben einen Bürger aus Oberaudorf zu einer Online-Petition veranlasst, Pendler kämpften sich durch einen Regel-Dschungel um zur Arbeit und wieder zurück zu kommen. Gefordert werden Verbesserungen der Situation im Grenzgebiet und "pragmatische Lösungen, die mit Österreich und Tirol abgestimmt sind" - etwa die gegenseitige Anerkennung der Testergebnisse, einheitliche und abgestimmte Regeln für Pendler und für Verwandtenbesuche.

Gefordert wird außerdem, dass die Bürgermeister der Grenzgemeinden bei Härtefällen Ausnahmegenehmigungen erteilen können. Die Onlinepetition hat aktuell rund 580 Unterstützer.