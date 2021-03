Grenzregionen fordern von Söder und Seehofer mehr Mitgefühl

Nachdem Tirol nicht mehr als Hochinzidenzgebiet eingestuft wird, und die Einreisebedingungen wieder gelockert werden, treibt Politiker in die Grenzregion die Sorge um zukünftige Entscheidungen um. Mit einem offenen Brief haben sich die Bürgermeister aus einigen Orten an der Grenze an Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Bundesinnenminister Horst Seehofer (beide CSU) gewandt. Sie fordern mehr Fingerspitzengefühl und Menschlichkeit, wenn die Einreise beschränkt wird.

Wirtschaftliche und soziale Folgen

Wirtschaftlich aber vor allem menschlich seien die letzten Wochen eine einzige Belastung gewesen, sagt die Garmisch-Partenkirchner Bürgermeisterin Elisabeth Koch dem BR. Grenzüberschreitende Beziehungen prägen - wirtschaftlich wie sozial - die Region. Familien seien seit Mitte Februar getrennt gewesen, nicht mal engste Angehörige konnten sich sehen. Menschliche Dramen hätten sich in dieser Zeit abgespielt, von Geburten ohne Angehörige bis zu Todesfällen. Die Maßnahmen hätten tiefgreifende gesellschaftliche Auswirkungen gehabt. Auch wirtschaftlich seien Lieferketten unterbrochen gewesen, und Berufspendlern wurde der Grenzüberschritt erschwert.

Darum wenden sich die Bürgermeister aus Füssen, Pfronten, Mittenwald sowie die Bürgermeisterin aus Garmisch-Partenkirchen und die Präsidentin des Tiroler Landtags nun an Seehofer und Söder. In einem eindringlichen Appell fordern sie einen zukünftigen Verzicht auf solche rigorosen Maßnahmen. Die Auswirkungen der Maßnahmen dies - und jenseits der Grenze seien einschneidend und hätten noch lange negative Folgen für Wirtschaft, aber auch für die Menschen in der Grenzregion

Tirol ab Sonntag nur noch "normales" Risikogebiet