Grenzregion zu Thüringen: Bahnverkehr-Pläne kommen ins Rollen

Bei einer Schienenverkehrskonferenz in Coburg haben die Freistaaten Bayern und Thüringen ihre Unterstützung für einen möglichen Schienenlückenschluss zwischen dem Coburger Land und Südthüringen angeboten. Das hat die Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Coburg mitgeteilt.

Bahnverbindung für Personenverkehr anvisiert

Auf dem Treffen hätten die Ländervertreter ihre Bereitschaft zugesagt, eine sogenannte Potenzialanalyse fachlich und finanziell zu unterstützen, heißt es in der Mitteilung. Diese Analyse solle die Grundlage für ein notwendiges Raumordnungsverfahren sein. Coburgs IHK-Präsident Friedrich Herdan betonte, dass es nicht um die Reaktivierung der alten, teils bebauten Werrabahn gehe, sondern um die generelle Wiederherstellung einer Schienenverbindung zwischen Oberfranken und Thüringen für den Personenverkehr. Dafür soll der bestgeeignetste Streckenverlauf ausgewählt werden. Der nächste Schritt zur Realisierung des Schienenlückenschlusses ist die Erstellung einer Machbarkeitsstudie sein, so die IHK.

20 Kilometer Werrabahn-Strecke fehlen

Die einstige Werrabahn verkehrte zwischen Coburg und Eisenach. An der ehemaligen innerdeutschen Grenze fehlt ein etwa zwanzig Kilometer langes Stück. Die Trasse ist an einigen Stellen überbaut und müsste möglicherweise neu geführt werden. Eingeladen zur Konferenz mit Vertretern der Ministerien des Bundes, der Länder und der Deutschen Bahn hatte die im Sommer gegründete "Interessengemeinschaft Schienenlückenschluss Coburg-Südthüringen".

Im Juni hatte die Deutsche Bahn 20 stillgelegte Strecken in Deutschland bekannt gegeben, die sie vorrangig wieder in Betrieb nehmen will. In Oberfranken beträfe das neben der Werrabahn auch die Höllentalbahn bei Hof.