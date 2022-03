Grenzpolizei Passau: Illegalen Welpenschmuggel gestoppt

Die Grenzpolizei Passau hat am Mittwoch einen illegalen Hundewelpen-Transport gestoppt.

Impfnachweise und Bescheinigungen fehlten

Am oberösterreichischen Grenzübergang Oberkappel nahe Wegscheid im Landkreis Passau entdeckten Schleierfahnder 14 Hundewelpen. Ein deutsches Paar hatte versucht, die Tiere von Ungarn über Österreich nach Deutschland zu bringen. Die erforderlichen Impfnachweise und Bescheinigungen fehlten allerdings.

Bei den Hunden handelte es sich um zwölf Welpen der Rasse "Carne Corso" und zwei Pudel-Welpen. Die Tiere wurden in einem Tierheim untergebracht. Das Paar, das außerdem 200 Liter Diesel dabeihatte, wurde angezeigt. Aus einem EU-Mitgliedstaat dürfen in einem Privatfahrzeug neben der Tankfüllung maximal 20 Liter in einem extra Reservebehälter eingeführt werden.