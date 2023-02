Grenzpolizei: Mehr illegale Einreisen an Bayerns Grenzen in 2022

Die illegalen Einreisen und Schleusungen an Bayerns Grenzen sind im vergangenen Jahr stark angestiegen. Diese Entwicklung stellten Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Innenminister Joachim Herrmann (CSU) bei der Bilanz der Grenzpolizei für das Jahr 2022 am Freitag in Waidhaus vor. Die bayerische Grenzpolizei ist seit ihrer Einführung umstritten, laut dem europäischen Gerichtshof (EuGH) sind ihre Aufgaben teilweise europarechtswidrig.

88 Prozent mehr illegale Einreisen, vier Mal so viele Schleusungen

Laut Angaben von Söder und Hermann sind die illegalen Einreisen um 88 Prozent angestiegen im Vergleich zum Jahr 2019, also dem Jahr vor der Corona-Pandemie. Die Zahl der entdeckten Schleusungen hätten sich 2022 im Vergleich zu 2019 vervierfacht, so Herrmann. 188 Schleusungen wurden demnach gezählt.

Zum Artikel: Mehr Kontrollen in Grenzregionen zu Tschechien und Österreich

Laut Zahlen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge seien zwei Drittel der illegal nach Deutschland Einreisenden in keinem anderen europäischen Land kontrolliert oder registriert worden, so Herrmann. Er forderte, dass die Beschlüsse des EU-Gipfels vor zwei Wochen schnellstmöglich umgesetzt und die EU-Außengrenzen deutlich stärker geschützt werden.

Dem gegenüber hatten der Bayerische Verfassungsgerichtshof und der Europäische Gerichtshof in der Vergangenheit die Befugnisse und Aufgaben der bayerischen Grenzpolizei als teilweise rechtswidrig bezeichnet. Laut deren Urteil dürfte die Grenzpolizei lediglich zur Schleierfahndung eingesetzt werden.

Kontrollen an der Grenze zu Österreich "notwendig und richtig"

Denn wenn das an den EU-Außengrenzen nicht funktioniere, dann müssten "wir zu unserer eigenen Sicherheit Grenzkontrollen durchführen". Er sei auch dafür, dass die Grenzkontrollen an der bayerisch-österreichischen Grenze länger als bis Mai 2023 stattfänden, sagte der Innenminister BR24. "Das halte ich eindeutig für notwendig und richtig“, so Herrmann.