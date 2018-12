Grenzpolizei - Erfolg oder Pleite?

Es war ein großer Pressetermin, damals Mitte Juli, am Grenzübergang Kirchdorf am Inn. Denn seit dem 18. Juli kontrollieren bayerische Grenzpolizisten direkt an der Grenze zu Österreich. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will mit der Grenzpolizei ein Zeichen setzen. Ein Zeichen, das Schleppern und Schleusern klar machen solle, "dass es sich weniger lohnt, Bundesgrenzen zu übertreten, und dass es sich noch weniger lohnt, das in Bayern zu machen."

Dabei ist die Bilanz nach knapp einem halben Jahr überschaubar: Direkt an der Grenze haben die bayerischen Polizisten bis zum 19. Dezember insgesamt 138 Mal kontrolliert – im Schnitt weniger als einmal am Tag. Dabei haben sie 13 Personen aufgegriffen, die unerlaubt einreisen wollten. Schleuser wurden dabei bisher nicht gefasst. Die Zahlen teilte die Bundespolizei auf Anfrage des BR mit.

Dürftige Bilanz - sagt die Opposition

Eine Bilanz, bei der Katharina Schulze, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag nur den Kopf schütteln kann. Laut Schulze erkenne man, "dass Markus Söder die bayerische Grenzpolizei als Wahlkampfschlager hergenommen hat, um den starken Mann zu markieren." Deshalb möchte Schulze die Grenzpolizei am liebsten gleich wieder abschaffen.

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann auf der anderen Seite verweist darauf, dass die Zahlen nur einen kleinen Ausschnitt der Arbeit der Grenzpolizei widerspiegeln. So erkläre sich die niedrige Zahl von 13 aufgegriffenen Menschen auch dadurch, dass es sich nur um Personen handelte, die direkt zurückgewiesen werden konnten, "weil sie entsprechend die Voraussetzung des Bundes erfüllten, um unmittelbar nach Österreich zurückgebracht werden zu können." Darüber hinaus, so Herrmann, gebe gibt es "wesentlich mehr Aufgriffe von illegaler Einreise", also von Personen, die von der Polizei in Gewahrsam genommen werden, um zuerst ihre Identität festzustellen.

Innenministerium rechnet mit eigenen Zahlen

Das Innenministerium betont, die Grenzpolizisten hätten im Zeitraum von Juli bis September insgesamt 203 unerlaubte Einreisen angezeigt. Allerdings: die Mehrzahl davon nicht an der Grenze selbst, sondern bei der so genannten Schleierfahndung. Die Polizistinnen und Polizisten kontrollieren dabei in einem 30 Kilometer breiten Streifen hinter der Grenze. Dabei fassen sie auch viele Kriminelle, zum Beispiel beim Waffenschmuggeln und bei Drogendelikten, betont Innenminister Herrmann. Und die Bilanz von 13 aufgegriffenen Personen direkt an der Grenze? Das sei das Ergebnis guter Arbeit, so Herrmann.

"Es ist insgesamt erfreulich, wenn es nicht so viele Fälle gibt. Das bestätigt, dass wir ein hohes Sicherheitsniveau haben." - Joachim Herrmann, bayerischer Innenminister