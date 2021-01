Grenzpendler-Lage in Niederbayern wieder entspannter

Berufsbedingte Pendler müssen sich nun wieder an der Grenze auf Corona testen lassen - so auch in Niederbayern. Am Montag war es deshalb zu längeren Schlangen und Staus auf den Straßen gekommen. Mittlerweile habe sich die Lage aber beruhigt, heißt es.

Entspannte Lage am Testzentrum Philippsreut

Im Landkreis Freyung-Grafenau hat die Teststation am Übergang Philippsreut sieben Tage die Woche offen. Dort war die Lage schon gestern entspannt, weil der Landkreis die Station bereits am Samstag und Sonntag aufgemacht hatte. Außerdem wurde diese Teststation zwischenzeitlich nie abgebaut. Man konnte sie also gleich öffnen, während zum Beispiel andere Grenz-Teststationen - kurzfristig übers Wochenende - neu eingerichtet werden mussten.

Neu ist jedoch, dass es dort neben den bisherigen PCR-Tests nun auch Schnelltests wie an den anderen Grenz-Stationen geben wird. Keine Rolle für die Kapazitäten spielen dabei die Deutschen, die in Tschechien arbeiten und dann bei der Wiedereinreise nach Deutschland auch ein maximal 48 Stunden altes negatives Testergebnis brauchen. Erstens, so das Landratsamt Freyung-Grafenau, ist die Zahl der Betroffenen nicht so hoch und zweitens nutzen diese verschiedene Teststationen, nicht unbedingt die überlaufenen Zentren an der Grenze.

Landkreis Regen will Testkapazitäten aufstocken

Der Landkreis Regen will seine neu errichtete Teststation für Grenzpendler in Bayerisch Eisenstein bis auf weiteres immer am Montag und Mittwoch öffnen. Sehr viel mehr sei nicht möglich, weil derzeit keine Firmen mehr zu kriegen seien, die Tests durchführen, hieß es am Landratsamt Regen.

Die Station in Bayerisch Eisenstein betreibt jetzt das Rote Kreuz in der Arberlandhalle, die nahe am Übergang steht. Dort sind fünf Teststrecken aufgebaut. Für sehr viel mehr sei kein Platz, hieß es weiter. Es gebe auch keine Möglichkeit, die Warteschlangen vor der Halle - also im Freien - unter Wahrung der Abstandsregeln nach innen zu verlegen. Am Montag wurden dort rund 570 Tests durchgeführt.

Für die Zukunft hofft der Landkreis, dass tschechische Grenzpendler sich auch in den festen Stationen in Regen und Viechtach testen lassen. Die sind künftig auch am Wochenende geöffnet, um mehr Tests möglich zu machen. Die Kapazitäten wurden ausgeweitet.