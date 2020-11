Grenzpendeln trotz Lockdown: Unternehmer zufrieden

Die Corona-Regelungen für tschechische Grenzpendler funktionieren in Oberfranken inzwischen weitgehend reibungslos. Allein im Landkreis Wunsiedel arbeiten mehr als 1.500 Grenzpendler aus Tschechien. Anders als während des ersten Lockdowns können sie ihrer Arbeit weitgehend ohne Behinderungen nachgehen.

Corona-Tests am Grenzübergang Schirnding

Die Grenzpendler müssen sich einmal pro Woche auf Corona testen lassen, dafür gibt es am Grenzübergang Schirnding eine extra Teststation, die eine Privatfirma im Auftrag der öffentlichen Hand betreibt. Zuständig war zunächst die oberfränkische Bezirksregierung, seit dieser Woche hat der Landkreis Wunsiedel die Zuständigkeit für die Teststation übernommen. Bis zu 1.000 Menschen täglich nutzen das kostenlose Test-Angebot: ohne Termin und mit maximal einer halben Stunde Wartezeit. Rund drei Prozent der Tests waren bisher positiv. Das Resultat geht an den Arbeitgeber und das Gesundheitsamt.

Unternehmen auf tschechische Grenzpendler angewiesen

Tschechische Arbeitnehmer äußern sich zufrieden mit der Regelung. Und auch Firmen wie der Autozulieferer Rapa in Selb. Dort arbeiten 66 tschechische Grenzpendler, mehr als ein Fünftel der Beschäftigten in der Produktion. "Unsere tschechischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen spielen eine tragende Rolle", sagt Rapa-Vorstandsmitglied Karin Wolf. Die Abläufe in den Behörden hätten sich besser eingespielt als am Anfang der Pandemie: "Es ist ein Stück weit Gewohnheit geworden."

Landrat Berek: Grenzen sollen immer offen bleiben

Auch der Landrat von Wunsiedel, Peter Berek (CSU), ist froh, dass das Pendeln zwischen Bayern und Böhmen jetzt besser funktioniert als zu Beginn der Pandemie. Nicht nur im oberfränkischen Gesundheitswesen seien die Kollegen aus dem Nachbarland kaum noch wegzudenken. "Insofern ist es ganz entscheidend und auch natürlich politisch forciert, dass die Grenzen möglichst immer offen bleiben", so Berek zum Bayerischen Rundfunk.