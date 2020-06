Grenzmauer Mödlareuth: Vor 30 Jahren kamen die Bagger

Am 17. Juni 1990 organisierten der West-Bürgermeister Arnold Friedrich und sein Ost-Kollege Herbert Hammerschmidt eigenmächtig einen Bagger und ließen Teile der Mauer einreißen. Die Abriss-Aktion wurde zwar von offiziellen Stellen nicht gestoppt. "Aber am nächsten Tag wurde der neugewählte Ost-Bürgermeister Herbert Hammerschmidt zum Rat des Kreises bestellt und zur Polizei und wurde dort zur Minna gemacht", erinnert sich der ehemalige West-Bürgermeister Friedrich. Sein Ost-Kollege ist inzwischen verstorben.

"Wir haben niemand eingeweiht, dass wir den Bagger bestellt hatten. Das war ja eigentlich eine Straftat, denn es gab noch beide deutsche Staaten. Aber es war uns egal, wir wollten einfach was tun." Alt-Bürgermeister Arnold Friedrich

DDR-Grenzsoldaten: Die Türsteher der Mauer

Die Mauer in der Dorfmitte von Mödlareuth war zwar bereits am 9. Dezember 1989 – also vier Wochen nach dem Mauerfall in Berlin – ein Stück weit geöffnet worden. Allerdings wurde das Tor jeden Abend von DDR-Grenzsoldaten verschlossen und erst am nächsten Morgen wieder aufgesperrt. Wenn die Mödlareuther aus Ost und West länger zusammensitzen wollten, mussten sie, statt des direkten Fußwegs, mit dem Auto einige Kilometer zum nächsten offiziellen Grenzübergang fahren.

Oder sie sorgten im direkten Gespräch mit einem Beamten der Volkspolizei für eine Ausnahme.

"Bei einer Bibelstunde haben wir uns bis spätabends verquatscht. Anschließend sind wir zu den Beamten gerannt, haben ihnen ein Bier gebracht und gesagt, sie sollen die Grenze noch etwas länger offenlassen." Karin Mergner, Einwohnerin von Mödlareuth

Für die Zeitgeschichte: Bürgermeister stoppen Bagger

Das Einreißen der Mauer am 17. Juni 1990 war auch die Geburtsstunde des bundesweit einzigartigen Deutsch-Deutschen Museums. Rund 90.000 Besucher lockt es jährlich in das 50-Einwohner-Dorf Mödlareuth. Denn die beiden Bürgermeister und der Dokumentarfilmer Arndt Schaffner stoppten nach dem Abriss der ersten Mauer-Felder den Bagger. Dadurch blieben die Mauerstücke am Original-Platz erhalten.

Deutsch-Deutsches Museum Mödlareuth wird ausgebaut

Zusammen mit Teilen der DDR-Sperranlagen ist das rund 200 Meter lange Mauerteil das Herzstück des Museums. Aufgrund der großen Resonanz plant ein Zweckverband gerade die seit Jahren geforderte Erweiterung des Deutsch-Deutschen Museums. An den geschätzten Kosten von rund 14 Millionen Euro beteiligen sich auch der Bund und die Länder Bayern und Thüringen. 2021 soll der Spatenstich gesetzt werden.