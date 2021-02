Grenzlandkreise: Verschärfte Regeln für Pendler und Betriebe

Die Landkreise Tirschenreuth, Cham und Neustadt an der Waldnaab kündigen verschärfte Corona-Regeln für Grenzgänger ins benachbarte Tschechien und Betriebe an.

Ohne Stopp zum Arbeitsplatz

Ab Donnerstagmorgen (0 Uhr) müssen sich Grenzgänger nach ihrer Einreise in den Landkreis direkt an ihre Arbeitsstätte begeben. Nach der Arbeit sind sie verpflichtet, den Landkreis auf direktem Weg wieder zu verlassen, so heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes Tirschenreuth. Der Arbeitsplatz darf nur für betriebliche Zwecke oder Corona-Tests verlassen werden. Auch in Mitteilungen der Landratsämter Cham und Neustadt an der Waldnaab wird auf diese neue Regelung hingewiesen.

Grenzpendler, die in Tschechien arbeiten und in den Landkreisen Tirschenreuth, Cham oder Neustadt an der Waldnaab wohnen, dürfen nur zwischen Arbeit und Wohnort pendeln und die Wohnung nur aus triftigen Gründen verlassen.

Verpflichtende Schutz- und Hygienekonzepte für Betriebe

Alle Betriebe, die mehr als fünf Personen aus einem Hochinzidenzgebiet, zum Beispiel Tschechien, beschäftigt haben, sind verpflichtet, ein betriebliches Schutz- und Hygienekonzept mit Regelungen zum Mindestabstand, Maskenpflicht, Lüftung und Arbeitstätigkeit in gleichbleibenden Arbeitsgruppen zu erstellen und umzusetzen, so heißt es in den Pressemitteilungen weiter.

Schulen bleiben in Tirschenreuth wahrscheinlich geschlossen

Zu möglichen Öffnungen von Kindergärten und Schulen im Landkreis Tirschenreuth heißt es in der Pressemitteilung, dass aufgrund der aktuellen Situation davon auszugehen ist, dass auch nächste Woche im Landkreis die Schulen und Kitas geschlossen bleiben.

Inzidenz-Wert in Tirschenreuth noch immer am höchsten

Die 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis Tirschenreuth beträgt am Mittwoch laut RKI 383,1 und ist damit noch immer die höchste Inzidenz deutschlandweit. Im Landkreis handelt es sich weiterhin um ein diffuses Infektionsgeschehen - über den ganzen Landkreis verteilt. Betriebe im ganzen Landkreis sind von positiven Fällen und von Verdachtsfällen auf eine Corona-Mutation betroffen, so heißt es weiter.

Kein Trend zu sinkenden Inzidenzwert in Neustadt erkennbar

Der Landkreis Neustadt an der Waldnaab begründet seine Anordnung mit einer 7-Tages-Inzidenz, die mit 121,8 deutlich über dem bayernweiten Durchschnitt liegt. Zudem sei ein Trend zu sinkenden Infektionszahlen derzeit nicht zu beobachten und es sei mehrfach die Mutation B.1.1.7 nachgewiesen worden. Des Weiteren verweist das Landratsamt darauf, dass die 7-Tages-Inzidenz in Tschechien aktuell bei über 450 liege, im Bezirk Eger sogar über 1.000.

Freiwillige und kostenlose Antigen-Schnelltests im Landkreis Cham

Der Landkreis Cham bietet derweil allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit Wohn- bzw. Arbeitsort im Landkreis ab sofort auch freiwillige und kostenlose Antigen-Schnelltests an. Damit wird das vorhandene Testangebot mit den PCR-Tests in den Chamer Testzentren und den Schnelltests an den Grenzen nochmals erweitert. "Wir wollen damit auch unserer Bevölkerung, insbesondere den hiesigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, ein engmaschiges Testen ermöglichen und so die Sicherheit am Arbeitsplatz weiter erhöhen", sagt Landrat Franz Löffler.

Das neue Schnelltestzentrum befindet sich im Gebäude des BRK-Kreisverbandes Cham an der Further Straße 10 in Cham. Es ist jeweils am Montag, Mittwoch und Freitag von 7.00 – 9.00 Uhr sowie 16.00 -18.00 Uhr geöffnet. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Auf das Testergebnis muss nicht gewartet werden, es wird nach 20 - 30 Minuten per E-Mail zugeschickt.