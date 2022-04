Grenzlandfilmtage in Selb: Rosenthal-Theater als Kino auf Zeit

Bis Sonntag sind auf dem Filmfestival 77 Kurz-, Spiel-, Dokumentar- und Kinderfilme zu sehen. Alle befassen sich in irgendeiner Form mit dem Thema "Grenze". Da der angestammte Spielort, das geplante kommunale Kino der Stadt Selb, noch nicht eröffnet ist, befindet sich die große Leinwand in diesem Jahr im Rosenthal-Theater. Weitere Vorführungen werden außerdem im Jazz-Keller und im Ballett-Saal der Musikschule stattfinden.

Regensburg erstmals Schauplatz der Grenzlandfilmtage

Auch in der tschechischen Nachbarstadt Asch werden Filme gezeigt. Neu ist bei der 45. Ausgabe des Festivals, dass eine Woche später die Stadt Regensburg ebenfalls zum Spielort wird: Vom 28. bis zum 30. April werden in den Kinos im Andreasstadel Filme aus Osteuropa präsentiert.

Eröffnet wird das Filmfest in Selb mit dem Kurzfilm "Märtyrer der Strebsamkeit" und dem Spielfilm "Toubab". "In beiden Filmen werden ernste Themen wie Corona-Politik, Solidarität und Empathie in Krisenzeiten, Abschiebung und Rassismus nicht als schwere Kost, sondern mit viel Humor vermittelt", so Kerstin Fröber, Vorsitzende des Vereins zur Förderung grenzüberschreitender Film- und Kinokultur, der die Grenzlandfilmtage veranstaltet. Das vollständige Programm ist auf der Website der Grenzlandfilmtage abrufbar.

Emotionale und kulturelle Themen aus Grenzregionen

Die 1977 gegründeten Grenzlandfilmtage waren 2020 pandemiebedingt ausgefallen und konnten 2021 nur als reine Online-Veranstaltung durchgeführt werden. Das Filmfest unterhält enge Kontakte nach Osteuropa – unter anderem gibt es Partnerschaften mit Filmfestivals in Ungarn und Polen. Ein weiterer Fokus liegt traditionell auf der Nachwuchsförderung sowie auf sogenannten Heimatfilmen aus der Region. Inhaltlich sollen in den drei Kategorien Spielfilm, Kurzfilm und Dokumentarfilm vor allem Grenzthemen sowohl kultureller als auch emotionaler Art dem Publikum greifbar gemacht werden.