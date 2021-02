Grenzkontrollen zu Tschechien - gemischte Reaktionen

In der ostbayerischen Grenzregion sind die Reaktionen auf die Grenzkontrollen zu Tschechien gemischt. Ab Sonntag sollen diese wegen der hohen Inzidenzen im Nachbarland und der dort zunehmenden Virusmutationen wieder eingeführt werden.

Unklarheit über Folgen für Grenzpendler

Unsicherheit besteht vor allem darin, welche Folgen es für die rund 24.000 Grenzpendler allein in Ostbayern hat, wenn Tschechien, wie auch angekündigt, zum Virusmutationsgebiet eingestuft wird. Richard Brunner von der IHK in Cham geht davon aus, dass dann die bundesdeutsche Einreisequarantäneverordnung gilt. Diese sieht bisher so gut wie keine Ausnahmeregelungen für Grenzpendler vor. Seit Ende Januar gilt bereits eine verschärfte Testpflicht an den Grenzübergängen zwischen Tschechien und Bayern - wie in Bayerisch Eisenstein im Landkreis Regen, Philippsreut im Landkreis Freyung-Grafenau oder Furth im Wald im Landkreis Cham.

Kommt es zur Einreisequarantäneverordnung?

Laut Brunner wäre es dann nötig, dass tschechische Arbeitskräfte selbst dann fünf Tage in Deutschland in Quarantäne müssen, wenn sie mit einem negativen Test einreisen. Es wäre dann nötig, Quarantänequartiere anzumieten. Oder die tschechischen Grenzpendler müssten zumindest für einige Zeit herziehen. Brunner hält das sowohl für die Pendler als auch für die Arbeitgeber für nur schwer umsetzbar.

Chamer Landrat optimistisch

Der Chamer Landrat Franz Löffler sieht die ostbayerische Wirtschaft dagegen so gut aufgestellt, dass sie eine schwierige Phase meistern könne. "Es ist für alle eine besondere Situation und keiner macht das gerne." Aber der gemeinsame Wirtschaftsraum müsse es wert sein, "diese Phase, die ja nicht ewig dauern wird, als Übergangsphase zu begreifen", so Löffler. Diese müsse man miteinander bewältigen.

Maßnahmen zur Mutations-Eindämmung

Mit den Teststationen für Pendler und den Pflichttests alle 48 Stunden sei in den letzten Wochen schon viel erreicht worden. Jetzt an den Übergängen noch zusätzlich für einige Zeit wieder feste Grenzkontrollen durchzuführen, hält Löffler für vertretbar. Man könne nicht ausblenden, dass im Nachbarland die Mutation "wohl da sei". Man müsse deshalb Maßnahmen ergreifen, um die Mutationen "möglichst von uns wegzuhalten."

Tschechische Pendler nicht ersetzbar

Sollte es keine Ausnahmeregelungen für Pendler geben oder Pendler beziehungsweise Arbeitgeber mögliche Quarantänen nicht mitmachen, könnte das dazu führen, dass viele Pendler vorerst nicht mehr nach Deutschland zur Arbeit kommen. Das hätte gravierende Auswirkungen bis hinein in den Alltag von Bürgern, sagt Richard Brunner. Viele Pendler arbeiten im Logistikbereich, sind zum Beispiel Lastwagenfahrer. Das könne bis zu Engpässen bei der Versorgung führen. Die Pendler arbeiten, laut dem Chamer Landrat, in Ostbayern in so vielen Wirtschaftsbereichen und Dienstleistungen, dass sie nicht ersetzbar seien.