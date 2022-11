Grenzkontrollen: Zahl der illegalen Einreisen steigt

Ein schwarzer Kleinbus mit verdunkelten Scheiben steht unter dem provisorischen Planendach neben der Autobahn. Alle Insassen müssen aussteigen. Ein Bundespolizist nimmt ihre Pässe entgegen. Vor dem Auto steht ein weiterer Beamter, bewaffnet mit einer Maschinenpistole. An der Grenzkontrollstelle an der A93 bei Kiefersfelden im oberbayerischen Landkreis Rosenheim ist das Alltag. 20 bis 30 Beamte sind hier täglich 24 Stunden im Einsatz und suchen nach möglichen illegal Einreisenden.

An zwei von drei Tagen greifen Polizisten Schleuser auf

In diesen Tagen registriert die Bundespolizei immer mehr Fälle. "Der letzte Monat hat gezeigt, dass wir an zwei von drei Tagen mindestens eine Schleusung haben", sagt Rainer Scharf von der Bundespolizeiinspektion Rosenheim. Allein am vergangenen Wochenende habe es 71 illegale Einreiseversuche in seinem Einsatzgebiet vom Chiemsee bis zur Zugspitze gegeben, sagt er. Die Menschen kommen laut Scharf derzeit vor allem aus Syrien, dem Irak oder Afghanistan.

Schon jetzt mehr illegale Einreisen als 2021

Die bundesweite Statistik bestätigt den Eindruck, den sie hier an der A93 haben: Die Zahlen steigen. Waren es im vergangenen Jahr 57.637 illegale Einreisen, die die Bundespolizei festgestellt hat, belegen vorläufige Daten heuer allein bis einschließlich Oktober schon 71.011 Personen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) gab bekannt, dass auch weiterhin Grenzkontrollen in Bayern stattfinden werden. Sie wird die Kontrollen für ein weiteres halbes Jahr anordnen. Dadurch will sie unterbinden, dass Menschen, die keine Bleibe-Perspektive haben, unerlaubt einreisen.