Unklare Lage für Pendler aus Tschechien und Tirol

Die Tiroler Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe hofft, dass Bayern "raschestmöglich" festlegt, welche Berufe als systemrelevant eingestuft werden. Davon hängt ab, welche Berufspendler weiterhin die Grenze zwischen Bayern und Tirol überqueren dürfen.

Tiroler Politikerin Felipe kritisiert Unsicherheit für Pendler

Die Unsicherheit, die derzeit noch herrsche, betreffe bayerische Bürger, die in Tirol arbeiten ebenso wie Tiroler, die nach Bayern pendeln. "Wir haben glücklicherweise in guten Zeiten einen sehr erfolgreichen Austausch von Wirtschaftsbeziehungen und Arbeitskräften", so Felipe im BR-Interview. Der solle nicht unter den verschärften Grenzkontrollen leiden. Ohnehin sieht Felipe die kurzfristige Schließung der Grenzen als nicht zielführend an.

Im Schnitt passieren 4.000 bis 5.000 Lkw täglich die Grenze

Felipe wies darauf hin, dass am Montag jeweils zwischen 4.000 und 5.000 LKW den Grenzübergang Kiefersfelden/Kufstein überqueren werden, in die südliche wie die nördliche Richtung. Es werde eine große Herausforderung, das möglichst gut abzuwickeln. "Sonst werden wir überall – nicht nur in Tirol – einen großen Stau haben", so Felipe im Gespräch mit dem BR.

Chamer Landrat Löffler: Leitlinien der EU-Kommission maßgeblich

Wer ist systemrelevant, das fragen sich auch Pendler an der deutsch-tschechischen Grenze. Die Landratsämter in Bayern, die bis spätestens Dienstag darüber entscheiden müssen, werden sich nach den Leitlinien der EU-Kommission vom März 2020 richten. Das sagte der Chamer Landrat Franz Löffler (CSU) heute dem BR. Diese Liste sei auch im Internet zu finden. Aufgeführt sind dort zum Beispiel Berufe im Gesundheitswesen, Betreuungspersonal für Kinder und ältere Menschen, Beschäftigte in der Lebensmittelbranche und Personal in Versorgungsunternehmen, etwa bei Strom-oder Wasserversorgern. Außerdem genannt sind zum Beispiel Techniker, die mit der Installation lebenswichtiger Medizinprodukte betraut sind.

Wer darf einreisen? Behörden sollen "ganz genau hinschauen"

Der Chamer Landrat fügte hinzu, man werde "schon genau hinschauen, um das Ziel, Infektionseinträge zu minimieren, nicht aus den Augen zu verlieren". Als Beispiel, wem man die Einreise erlauben wird, nannte Löffler unter anderem die Beschäftigen der Molkerei Goldsteig in Cham und der Sanakliniken mit ihrem medizinischen und pflegerischen Personal. Denkbar wäre auch, so Löffler, eine Erlaubnis für Elektronikdienstleister, die medizinische Geräte herstellen. Keine Ausnahmegenehmigung werde es aber zum Beispiel für den Automobilbereich geben.

Markus Söder: Behörden sollen Einstufung bis Dienstag vornehmen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Innenminister Joachim Herrmann (beide CSU) haben indes die Notwendigkeit für Einreisebeschränkungen erneut bekräftigt. Die lokalen Behörden würden zeitnah die Einstufung vornehmen, welche Betriebe in ihrer Region als systemrelevant gelten. Innenminister Herrmann sagte, zu den Ausnahmebranchen zählten etwa Elektrizitäts- und Wasserwerke oder die Lebensmittelproduktion. Voraussetzung für die Einreise sei dann aber für alle ein maximal 48 Stunden alter negativer Test sowie die Bescheinigung des Arbeitgebers.