Frust und Erleichterung: Grenzkontrollen nach Tirol bleiben

Tirol wie auch Tschechien und die Slowakei werden seit dem gestrigen Sonntag vom Robert Koch-Institut nicht mehr als Virusvariantengebiete eingestuft. Das bedeutet: Auch die damit verbundenen verschärften Einreiseregelungen gelten nicht mehr. Freude und Erleichterung in der Grenzregion sind groß - aber nicht ungetrübt. Denn die Grenzkontrollen bleiben bestehen. Und auch scharfe Maßnahmen gelten weiterhin.

Test- und Quarantänepflicht für Einreisende gilt weiter

Wer beispielsweise aus Tirol einreisen möchte, muss sich anmelden sowie einen negativen Corona-Test vorlegen, auch die vom jeweiligen Bundesland angeordnete Quarantänepflicht gilt weiterhin. Für Menschen aus Tirol, die nach Bayern einreisen möchten, bedeutet das derzeit noch 14 Tage Quarantäne, ohne die Möglichkeit, sich nach fünf Tagen freizutesten. Denn diese Regelung gilt für alle, die sich in den zehn Tagen vor der Einreise in einem Virusvariantengebiet aufgehalten haben. Auch rückwirkend, selbst wenn das Gebiet - wie Tirol - mittlerweile keines mehr ist.

Große Freude für binationale Familien

Binationale Familien und Paare, die seit Mitte Februar durch die verschärften Grenzkontrollen getrennt waren, dürfen sich jetzt zwar wieder gegenseitig besuchen. Besser gesagt: Der Partner aus Bayern kann nach Tirol fahren. Die Freude sei "richtig, richtig groß", erzählt etwa Robert Hofmann im BR-Interview. Am Sonntag in der Früh ist der Münchner sofort zu seiner Lebensgefährtin nach Landeck in Tirol gefahren.

Ausreisetestpflicht für Nordtirol ab Mittwoch

Doch die bürokratischen Hürden sind groß. Man müsse Jura studiert haben, um alle Regelungen zu verstehen, wer wann aus welcher Richtung unter welchen Bedingungen ein- oder ausreisen dürfe, zeigt sich Moritz Geflitter aus Erl enttäuscht. Er arbeitet in Bayern, auch seine Familie lebt dort.

Zuerst habe es nach einer großen Erleichterung ausgesehen, doch jetzt gebe es schon wieder die ersten Rückschläge, erzählt er. "Das ist wie im schlechten Film." Dazu gehört auch, dass für die komplette Region Nordtirol ab dem kommenden Mittwoch eine Ausreisetestpflicht eingeführt werden soll.