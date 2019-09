Grenzkontrollen: Mehr Migranten zurückgewiesen

Die Bundespolizeiinspektion Freilassing hat im ersten Halbjahr 2019 mehr als 1.000 von insgesamt rund 1.500 Migranten hauptsächlich nach Österreich zurückgewiesen. Damit stieg die Quote im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 63 auf 70 Prozent an.

Zahl der versuchten unerlaubten Einreisen bleibt in etwa gleich

Wie die Bundespolizei heute mitteilte, blieb die Zahl der versuchten unerlaubten Einreisen im Vergleich zum Vorjahr in etwa gleich.

Wie bereits 2018 nutzten die meisten Migranten die Nah- und Fernverkehrszüge für den illegalen Grenzübertritt. So entdeckten die Beamten im März dieses Jahres z.B. in einem Nahverkehrszug von Neumarkt-St. Veit nach Mühldorf insgesamt 31 aus dem Irak und Iran stammende Migranten. Die Gruppe war nach Deutschland eingeschleust und in der Nähe des Bahnhofs abgesetzt worden.

Für die unerlaubte Einreise nach Deutschland sei das Reisemittel Nummer eins der Reisezug, gefolgt vom Reisebus, Auto bzw. LKW, so der Leiter der Freilassinger Inspektion Edgar Dommermuth.

Rücksichtslose Schleuser

Nach wie vor würden Schleuser wenig Rücksicht auf ihre illegalen Fahrgäste nehmen. Die Bundespolizei entdeckte z.B. vor wenigen Monaten einen hinter dem Kühlergrill eines Reisebusses versteckten Migranten.

Der Leiter der Bundespolizeiinspektion Freilassing geht davon aus, dass die Kontrollen an der österreichischen Grenze auch über den 12. November hinaus fortgeführt werden. Die Migrationslage habe sich gegenüber dem vergangenen Jahr nicht verändert, das Personal sei deshalb weiter gefordert. Neben der Bekämpfung der illegalen Migration zeigten die Bundespolizisten über 50 Waffen- und mehr als 140 Rauschgiftdelikte an.

Bundespolizei Freilassing seit 2017 aktiv

Die Bundespolizeiinspektion Freilassing hatte ihren Betrieb am 1. November 2017 aufgenommen. Mehr als 300 Beamtinnen und Beamten sorgen entlang eines 225 Kilometer langen Abschnittes in vier Landkreisen (Altötting, Mühldorf, Traunstein, Berchtesgadener Land) für die Sicherheit an der Grenze zur Republik Österreich. Sie sind aber auch an 71 Bahnhöfen und Haltepunkten präsent. Die Bundespolizeiinspektion Freilassing soll in den kommenden Jahren weiter aufgestockt werden.