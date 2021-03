Grenzkontrollen: Großer wirtschaftlicher Schaden fürs Inntal

Der Verein Euregio-Inntal hat am Donnerstagvormittag in einer Pressekonferenz in Kufstein auf den großen wirtschaftlichen Schaden aufmerksam gemacht, der durch die verschärften Grenzkontrollen zwischen Bayern und Tirol verursacht werde.

Nußdorfer Spediteur: Manche Betriebe produzieren nicht mehr

Auf bayerischer Seite nahm der Speditionsunternehmer Georg Dettendorfer, IHK-Vizepräsident, aus Nußdorf teil. Als Transportunternehmer berichtete er von großen Schwierigkeiten im transalpinen Güterverkehr Italien-Tirol-Deutschland. Lieferketten würden wackeln, Transporttermine könnten nicht mehr eingehalten werden. Er wisse von Betrieben in Deutschland, die deswegen bereits teilweise ihre Produktion einstellen mussten, weil Produkte aus Italien nicht ankommen können. Belastend sei die Situation vor allem auch für die Lkw-Fahrer. Neue Testkapazitäten im Inntal hätten die Situation für seine Fahrer seit dieser Woche etwas entspannt.

Lastwagen nehmen große, teure Umwege

Die Speditionsunternehmen würden ihre Lkw gerade große Umwege fahren lassen müssen, bis zu 250 Kilometer, was hohe Mehrkosten für die Kunden bedeute. Als IHK-Vertreter zitierte Dettendorfer aus einer Blitzumfrage der IHK. 59 Prozent aller Betriebe hätten von negativen Auswirkungen der verschärften Grenzkontrollen zu Tirol und Tschechien berichtet, darunter meist Logistik- und Industriebetriebe, sowie das Baugewerbe. 66 Prozent würden einen hohen Zeit- und Kostenaufwand sehen, 62 Prozent meldeten Verzögerungen in der Lieferkette, so Dettendorfer. An der Umfrage haben bayernweit rund 1.500 Unternehmen teilgenommen, davon 700 Unternehmen aus Oberbayern, so die IHK für München und Oberbayern .