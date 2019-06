Grenzkontrollen A8: Bayern und Österreich nähern sich an

Im deutsch-österreichischen Streit über Grenzkontrollen und Ausweichverkehr gibt es eine erste Annäherung. Die dritte Kontrollspur an der A8 bei Bad Reichenhall soll bereits Ende Juli und damit deutlich früher als bisher geplant fertiggestellt werden. Im Gegenzug will die Salzburger Landesregierung auf Straßensperren in Richtung Norden weitgehend verzichten. Das schreiben Bayerns Verkehrsminister Hans Reichhart (CSU) und Landesrat Stefan Schnöll (ÖVB) in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Bayern setzt auf "intelligentes Grenzmanagement"

Die dritte Grenzkontrollspur an der A8 Richtung München soll nach Angaben des bayerischen Verkehrsministeriums nun mit weniger Aufwand und in einer abgespeckten Variante errichtet werden. Dadurch könnte sie bereits Ende Juli in Betrieb gehen. Schon in gut zwei Wochen wird demnach außerdem ein sogenanntes intelligentes Grenzmanagement umgesetzt. Insgesamt fallen dafür Kosten von rund einer Million Euro an. Reichhart verspricht sensiblere und schnellere Kontrollen, die Beeinträchtigungen auch bei starkem Verkehrsaufkommen verringern sollen.

Salzburg will im Gegenzug auf Umleitung von Autofahrern verzichten

Zuvor hatte sich die Salzburger Landesregierung verärgert gezeigt, dass die dritte Spur für die deutschen Grenzkontrollen erst nach der Hauptreisezeit im Sommer kommen sollte. Für den Fall großer Rückstaus hatte Landesrat Stefan Schnöll von der ÖVP deshalb angekündigt, die Autos über Berchtesgaden, Piding oder Inzell umzuleiten. Nun heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung: Wenn die von Bayern angekündigten Maßnahmen greifen, werde Salzburg auf viele der Sperren in Richtung Norden verzichten.

Was wird mit Tirol?

Ungelöst bleibt weiterhin der Streit mit Tirol, das bereits erste Fahrverbote auf den Ausweichstrecken entlang der Brenner- und Inntalautobahn durchgesetzt hat. Dazu heißt es aus dem bayerischen Verkehrsministerium lediglich: Es gebe Gespräche, die Suche nach Gemeinsamkeiten laufe.