Grenzenlos Camp: Platz für Inklusion schaffen

Um Inklusion ein Stück voran zu treiben und Jugendliche für Sport und Mut zu motivieren, gibt die ehemalige Paralympics-Gewinnerin Anna Schaffelhuber jährlich das "Grenzenlos Camp" in Burghausen. Schaffelhuber selbst sitzt seit Beginn ihres Lebens im Rollstuhl und hat bei den Paralympics sieben Goldmedaillen gewonnen. Inzwischen ist die 28-Jährige als Lehrerin tätig. Die 24 Teilnehmer pro Woche sind zur Hälfte Menschen mit und ohne Behinderung.

Sport ohne Barrieren

Auf dem Camp-Programm steht unter anderem Segelfliegen. Viele von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern sitzen zum ersten Mal im Leben in einem Flugzeug. Barrieren sind hier kein Thema, der Zusammenhalt steht im Vordergrund. Die Teilnehmer dürfen beim Segelfliegen gemeinsam mit Fluglehrern auch das Steuer mal selbst in die Hand nehmen. So auch der 14-jährige Quentin, er sagte kurz nach dem Flug: "Es fühlt sich Wahnsinn an, ich habe mich einfach frei gefühlt". Quentin sitzt im Rollstuhl und ist zum ersten Mal beim Camp von Schaffelhuber dabei. Neben dem Segelfliegen gibt es noch weitere Aktivitäten wie einen Lama-Spaziergang, Sport-Spiele und Medienworkshops. Das Camp findet an insgesamt fünf Tagen statt.

Hemmungen abschaffen

Auf dem Flugplatz steht auch die 17-Jährige Kathi aus Dingolfing. Auch für sie ist es der erste Flug. Kathi hat kein Handicap und nutzt die Woche neben den Sportaktivitäten, um Erfahrungen mit dem Thema Behinderung zu machen. Sie findet es "voll cool, weil einem das auch so ein bisschen die Hemmungen im Umgang mit Behinderung nimm". Alle seien sehr offen, und wenn man irgendwelche Fragen hat, dann kann man die auch stellen, sagt sie.

Auch Anna Schaffelhuber macht darauf aufmerksam, dass es immer wichtig ist nachzufragen. Da sie selbst eine Behinderung hat, ist ihr wichtig, dass Menschen, die sich unsicher sind, einfach nachfragen. "Am meisten rate ich davon ab, irgendeine Art von Scheu zu haben". Wer fragen hat, solle einfach nachfragen. Schaffelhuber findet es am schlimmsten, wenn Menschen aufgrund von Scheu gar nicht erst auf sie zukommen oder im anderen Extrem einfach "zupacken", ohne nachzufragen.

"Etwas zurückgeben"

Schon zum dritten Mal mit dabei und inzwischen als Betreuer vor Ort, ist Lukas Schwab aus dem Landkreis Cham. Er fährt wie Schaffelhuber auch Monoski. Ihn hat vor allem der sportliche Aspekt dazu motiviert, mitzumachen. In diesem Jahr hilft er selbst mit und betont, wie schön es ist, zu sehen, wie sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer binnen einer Woche entwickeln und teilweise selbstbewusster werden.

Auch Herbert Wambach vom Flugverein ist bereits das dritte Mal dabei. Er sagt: "Natürlich ist es viel Aufwand. Am Anfang wussten wir gar nicht, was auf uns zukommt, aber den ganzen Tag in leuchtende Kinderaugen zu gucken, das ist es mir auf alle Fälle wert."

Paralympics Teilnehmerin mit von der Partie

Das Grenzenlos Camp richtet sich an jeden, der mitmachen möchte im Alter zwischen 14- und 21 Jahren. An drei Wochen im August sollen voraussichtlich auch nächstes Jahr wieder Menschen mit und ohne Handikap ihre Grenzen austesten können. Wenn das Camp nicht nur für Leistungssportler dient, startet dennoch eine Teilnehmerin aus dem letzten Jahr bei den Paralympics in Tokyo: Merle Menje kämpft im Rennrollstuhl in Tokyo in zwei Wochen um eine Medaille, und das ganze Camp-Team drückt fest die Daumen.