Grenzen in Bayerisch Gmain und Bayrischzell ein bisschen offen

Um den Menschen in der Grenzregion zwischen Oberbayern und Österreich das Leben zu erleichtern, werden ab Mittwoch weitere Grenzübergänge tagsüber geöffnet – so in Bayerisch Gmain und in Bayerischzell. Das gilt aber nur für bestimmte Personengruppen.