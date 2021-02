Grenze zu Tschechien: Verpflichtende Pendler-Corona-Tests laufen

Zweite Teststation in Selb hat Arbeit aufgenommen

Seit dem Wochenende arbeitet in Selb zusätzlich eine zweite Teststation, die vor allem für den Übergang Selb-Asch gedacht ist. Dort wurden bisher 400 Tests durchgeführt. Zusätzlich haben Unternehmen die Möglichkeit, selbst Corona-Schnelltests durchzuführen, der Landkreis erstattet dafür die Kosten.

Testpflicht schwer einzuhalten, Ergebnisse kommen langsam

Staus an der Grenze gibt es wegen der Tests nicht mehr. Tschechische Pendler klagen jedoch teilweise, dass die Ergebnisse der PCR-Tests zu spät eintreffen. Wenn allein das Testresultat mehr als 48 Stunden brauche, sei die Testpflicht alle zwei Tage kaum einzuhalten.

Die Lösung dafür sieht Landrat Berek in den Antigen-Schnelltests, die an den Teststationen ebenfalls angeboten werden und mit denen die Testpflicht erfüllt werden kann. Im Fall eines positiven Ergebnisses kann dann der PCR-Test nachgeholt werden. An der neuen Teststation in Selb werden bei jedem Pendler von vornherein beide Testarten standardmäßig parallel durchgeführt.