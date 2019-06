Grenz-Wirrwarr am Bodensee

Wer mit dem Schiff von Lindau aus nach Bregenz in Österreich oder ans Schweizer Ufer fährt, überquert irgendwann die Staatsgrenze. Was viele nicht wissen: Zu Wasser gibt es keine völkerrechtlich anerkannte Grenze. Der Großteil des Bodensees ist seit Jahrhunderten praktisch ein internationales Gewässer.

Grenzverlauf zu Wasser kniffelig

Ein rechtsfreier Raum ist der Bodensee aber natürlich nicht. Es gibt klare Regeln dafür, wer was wo machen darf. Allerdings wird die Frage, wo welche Staatsgrenze auf dem See verläuft, bisher umgangen.

Marten Breuer, Professor für öffentliches Recht mit internationaler Ausrichtung an der Uni Konstanz, umreißt das Problem so: Es gebe seit jeher keine klar definierten und vereinbarten Grenzen auf dem "Obersee". Damit ist der Teil des Bodensees gemeint, an dem alle drei Anrainerstaaten Ufer haben - also Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Alles dreht sich um die 25-Meter-Marke

Beim Obersee gibt es laut Breuer einen Uferbereich bis 25 Meter Wassertiefe. Dieser Bereich gehöre zum Territorium der Anrainerstaaten. Gehe man aber über die 25 Meter hinaus, gebe es keine vertraglichen Regeln.

Geregelt sind dagegen sogenannte Vollzugsbereiche. Dort dürfen die Anrainerstaaten ihre Wasserschutzpolizei auf Einsätze schicken. Auch ohne klare Staatsgrenzen zu Wasser gilt also: Auf dem Bodenee gelten Regeln - und die Polizei wacht darüber, dass sie eingehalten werden.