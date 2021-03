Grenz-Hotspot Tirschenreuth blickt mit Spannung auf Konferenz

Im Landkreis Tirschenreuth ist die Inzidenz weiterhin hoch. Die Werte sind zwar binnen einer Woche merklich gesunken, von einem Wert unter 35 ist man dennoch weit entfernt. Gerade deshalb blickt man im Grenzgebiet besorgt auf die anstehende Konferenz der deutschen Ministerpräsidentinnen und -präsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).

Sinkende Inzidenz in Tirschenreuth

Binnen einer Woche ist die Inzidenz im Landkreis Tirschenreuth deutlich gesunken. Die aktuelle 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landratsamt bei 233. Vor neun Tagen, am 22. Februar, lag sie noch bei 354.

Von Entspannung ist im Landratsamt Tirschenreuth dennoch nicht die Rede, da man immer noch deutschlandweit als Hotspot gilt. "Wir warten mit Spannung auf die Beschlüsse des Kabinetts, vor allem in Bezug auf die Hotspots", so Wolfgang Fenzl vom Landratsamt Tirschenreuth. Falls es Lockerungen hinsichtlich der Kontaktbeschränkung gebe, sei man gespannt, ob Sonderregelungen für Hotspots folgen.

Topthema auf den Straßen

Die sinkenden Werte sind dennoch das Topthema bei jedem kurzen Spaziergang oder im Supermarkt im Landkreis Tirschenreuth. Auf den Straßen ist eine Welle der Erleichterung zu spüren. Es scheint jetzt endlich auch hier ein Licht am Ende des Tunnels in Sicht zu sein. Im ersten Lockdown vor einem Jahr im Frühling war Tirschenreuth auch schon Hotspot, mit einer Inzidenz von 571 am 3. April 2020.

Intensive Teststrategie für Grenzpendler

Grenzpendler dürfen nur noch in systemrelevanten Berufen einpendeln, aus Tschechien sind das 2.500 Arbeiter täglich. Die Unternehmen testen inzwischen großflächig ihre Mitarbeiter. Das Gesundheitsministerium hat kürzlich eine kostenlose Grundausstattung an Schnelltests zur Verfügung stellt. Alle Tirschenreuther Betriebe und Verwaltungen sind aufgerufen, sich zu melden - die Betriebsgröße spielt dabei keine Rolle. Die Teststrategie bleibt also erstmal bestehen.