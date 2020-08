Greifvogel aus Nürnberg muss in Ecuador ran

Ein Harpyie mit Namen Vito ist vom Nürnberger Tiergarten in den Parque Condor in Ecuador übergeben worden. Der männliche Greifvogel aus Franken soll für Nachwuchs sorgen.

Vito und Olafa

Der Herr ist zwar mit 29 Jahren schon ziemlich betagt, doch ein echter Globetrotter. Er wurde bereits an den Tierpark Berlin und Weltvogelpark Walsrode ausgeliehen. In Ecuador wartete seine zwei Jahre ältere Herzensdame Olafa bereits auf ihn. Sie ist das erfolgreichste Zuchtweibchen bei Harpyien in menschlicher Obhut. Bereits 16 Jungtiere hat sie schon aufgezogen, die alle in Panama und Belize ausgewildert wurden. Das Vogelweibchen war zwischenzeitlich auch in Boise (USA) und Panama untergebracht. Seit 2007 lebt Olafa im Parque Condor.

Größter Greifvogel der Welt

Harpyien sind in ihrer Heimat durch den Verlust ihres Lebensraums vor allem im Amazonasgebiet bedroht. Durch die zunehmende Abholzung des Regenwalds nimmt die Harpyienpopulation rapide ab. Die wohl mächtigsten Greifvögel der Welt mit einem Gewicht von vier bis neun Kilogramm und einer Flügelspannweite von bis zu zwei Metern sind auf den tropischen Regenwald angewiesen.

Letzer Harpyie 2002 in Nürnberg geschlüpft

In europäischen Zoos sind Harpyien derzeit neben der Haltung im Tiergarten Nürnberg nur noch im Tierpark Berlin und im französischen Zoo Beauval zu sehen. 2002 ist die bislang letzte Harpyie im Tiergarten Nürnberg geschlüpft. Das Weibchen lebt noch heute im Nürnberg.