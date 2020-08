Greifvogel-Auffangstation: Eine Leidenschaft für Greifvögel

Der Adler macht einen recht gelassenen Eindruck. Ruhig sitzt er auf dem Arm von Falkner Andreas Ritz und hechelt. "Vögel können nicht schwitzen. So verschafft er sich Kühlung." erklärt der Falkner. Dann legt er vertrauensvoll sein Gesicht gegen das Gefieder.

"Vom Charakter und vom Wesen her ist der Vogel einmalig. Total umgänglich, überhaupt nicht aggressiv und man braucht keine Angst haben, dass er einen packt. Man kann Vertrauen haben zu ihm. Das Vertrauen hat er zu mir und ich zu ihm." Andreas Ritz, 1. Vorsitzender der Greifvogel-Auffangstation Mittelfranken e.V.

Wie sein Weißkopfseeadler lebt Aslan in einer Voliere in seinem Privatgarten. Seine Greifvögel sind für die Jagd auf Hasen und Füchse abgerichtet. Andreas Ritz ist nämlich auch Jäger. Derzeit aber fliegen seine Tiere nicht. Sie sind in der Mauser, wechseln das Federkleid. Da ist Pause angesagt.

Ehrenamtlicher Rund-um-die-Uhr-Einsatz

Nicht so für Andreas Ritz. Auch wenn nachts ein Hilferuf kommt, steht er auf und holt das Tier. Meist sind es Unfallopfer wie ein Uhu in der großen Voliere links vom Eingang. Der Uhu war mit einem Auto bei Crailsheim kollidiert, hatte beide Beine gebrochen. In freier Natur wäre er verendet. Er hätte nicht mehr jagen können. In der Greifvogel-Auffangstation wurde er gefüttert, die Brüche konnten heilen. Nun wird er wieder ausgewildert.

Freiwilliger Dauergast: Fridolin, der Mäusebussard

Schräg gegenüber wohnt Fridolin. Der Mäusebussard war einst als Jungvogel bei Sturm aus dem Nest gefallen. "Fünf Mal wurde er erfolgreich ausgewildert. Fünf Mal kam er zurück." lacht Andreas Ritz. Der Mäusebussard scheint sich in seiner Voliere mit Vollverpflegung sehr wohl zu fühlen. Nach jedem Auswilderungsversuch kam ein Anruf. Entweder saß Fridolin irgendwo und schrie herzerweichend, so dass die Greifvogel-Auffangstation informiert wurde oder der Mäusebussard sprang kurzerhand gleich in eine offene Autotür. "Er liebt Autofahren" erklärt Falkner Ritz und zuckt mit den Schultern. Das letzte Mal kam Fridolin in einem Polizeiauto zurück nach Hause. Er thronte auf dem Rücksitz. Die Beamten waren irritiert, Andreas Ritz und Fridolin begrüßten sich freundlich. Seitdem lebt er als Stammgast in seiner Voliere.

Für Greifvogel-Shows wird er mitgenommen. "Er ist der einzige Greifvogel, der von sich aus in seine Transportbox zurückkehrt, wenn er genug hat vom Trubel."

Spenden fehlen

Bei diesen Gelegenheiten präsentieren die ehrenamtlichen Tierretter ihre Vögel, werben um Verständnis für die Wildtiere – und um Spenden. Schließlich kostet das Engagement für die Greifvögel: Miete, Versicherungen, Sprit. Das Transport-Fahrzeug musste erst für 1.000 Euro repariert werden, die Kühlanlage für das Futter war defekt. Wieder waren 1.600 Euro weg. So summiert sich das. Allein für das Futter werden 10.000 Euro im Jahr ausgegeben.

"Corona hat uns ein tiefes Loch gerissen" seufzt Andreas Ritz. Derzeit finden keine Veranstaltungen statt. Der Verein wird nicht gebucht, die Spenden bleiben aus. Derzeit leben sie von Rücklagen. "Auf Dauer aber kann das so nicht weiter gehen." macht sich Andreas Ritz Sorgen.

Der pfiffige Schopfkarakara Inka

Es gibt sogar ein Vereins-Tier: Inka. Ein Schopfkarakara. Der Verein hat sich den Vogel, der etwas einem Falken ähnelt, extra für Außenveranstaltungen zugelegt. Schopfkarakaras stammen aus Südamerika, sind überaus neugierig und kontaktfreudig. Inka hat nur Flausen im Kopf, sortiert täglich die Steinchen im Gehege um, zupft Schnürsenkel auf, klaut Visitenkarten aus Taschen. Matthias, der Sohn von Falkner Andreas Ritz, ist von Inka total begeistert. "Als ich sie zum ersten Mal sah, kippte sie spontan auf den Rücken. Ich dachte, sie hätte der Schlag getroffen." Matthias schüttelt den Kopf und lacht, wenn er sich erinnert. "Dabei wollte sie nur am Bauch gestreichelt werden. - Kein anderer Vogel, den ich kenne, tut sowas."

Eine ansteckende Leidenschaft

Sohn Matthias wird auch später einmal Adler Aslan übernehmen. Ein Adler lebt rund 50 Jahre. "Ich kenne ihn ja von klein auf und freue mich schon drauf mit ihm richtig zu arbeiten." Eine Falkner-Ausbildung will Matthias auch noch machen. Bis dahin geht er seinem Vater Andreas regelmäßig zur Hand. Er hilft Zuhause, aber auch in der Greifvogel-Aufffangstation. "Es steckt viel Herzblut drin. Mit der Zeit verliebt man sich in die Arbeit."

Peppo wird ausgewildert

Zur Zeit wird Jungstorch Peppo ausgewildert. Er wurde, so vermutet Andreas Ritz, als schwächster Nachwuchs aus dem vollen Horst gestoßen. Da der Horst in Burgbernheim für die Feuerwehr unzugänglich ist, konnte er auch nicht zurück gesetzt werden. Falkner Andreas Ritz zog ihn also auf. Nun soll er in die Freiheit entlassen werden und könnte dann seinen Weg ins afrikanische Winterquartier antreten. Peppo lebt derzeit noch im Ort, sitzt gern auf dem Dach des Nachbarhauses. Jeden Morgen bekommt er auf der Wiese hinter dem Haus etwas Futter zugeworfen. So lernt Peppo, dass er sich sein Futter in der Wiese suchen muss. "Erst kürzlich hat er rießigen Regenwurm erwischt" freut sich Andreas Ritz.

"Das Tolle ist, wenn er wegfliegt, dass er vielleicht wieder kommt das Jahr drauf. Da ist ein lachendes und ein weinendes Auge. Aber das lachende Auge überwiegt. Man freut sich, dass man Erfolg gehabt hat. Und dass man ihn zurückgebracht hat in die Natur." Andreas Ritz, 1. Vorsitzender der Greifvogel-Auffangstation Mittelfranken e.V.

Das ist der eigentliche Antrieb für den ehrenamtlichen Einsatz von Falkner Andreas Ritz: Ein Wildtier retten und wieder auswildern. Letztendlich ist das der Lohn für die Arbeit.