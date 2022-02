Greifvögel in Gefahr: Pestizide gegen Mäuse führen zum Tod

In sich zusammengesackt sitzt ein weiß-braun gefiederter Waldkauz im hinteren Eck des Käfigs. Die Augen sind geschlossen und er lehnt sich gegen das Gestänge. Nur spärlich reagiert er auf seine Außenwelt und hebt langsam die Lider. "Da haben wir ein Sorgenkind, das gefüttert werden muss", sagt Andreas Ritz, Leiter der Greifvogelauffangstation Mittelfranken. Dieser Waldkauz sei nur knapp dem Tod entkommen. Mit gebrochenem Oberschenkelknochen hätte er in der freien Wildbahn nicht überlebt. Nun wird er vom Greifvogelexperten wieder aufgepäppelt.

Apathisch, appetitlos und ohne Scheu vor dem Menschen

Das Verhalten des Waldkauzes erinnert Ritz stark an die Symptome vergifteter Vögel, die bei ihm in die Auffangstation eingeliefert werden. "Der hängt genau so rum. Wenn man draußen einen sitzen sieht, der so kümmert, so träge ist und keine Furcht hat, kann man davon ausgehen, dass etwas nicht stimmt", sagt Ritz und legt dem kranken Vogel Futter in seine Box. Bei ihm ist sich Ritz sicher, dass er es schaffen kann und schon bald wieder aus der Krankenstation entlassen wird. Anders sieht es bei vergifteten Vögeln aus.

Vögel leiden "stumm"

In acht von zehn Fällen bedeutet eine Vergiftung den sicheren Tod für die Vögel, sagt Andreas Ritz. Die Greifvögel fressen vergiftete Mäuse und erkranken schwer. Wie viele Tiere genau sterben lässt sich allerdings nur schwer sagen. Ritz vermutet aber eine hohe Dunkelziffer. Nur die wenigsten Tiere würden überhaupt gefunden. Schuld daran sei auch, dass sie "stumm" leiden, sagt Ritz. Sie haben keine Mimik, keine Gestik und machen auch keine Lautäußerungen, um sich selbst nicht zu verraten, auch wenn es ihnen schlecht geht. Sonst würden sie womöglich selbst zu Beute werden, so Ritz.

"Die Vögel leiden stumm bis sie tot umfallen. Sie verbluten innerlich und irgendwann hört das Herz auf zu schlagen." Andreas Ritz, Leiter Greifvogelauffangstation Mittelfranken.

Landwirt setzt auf Altenativen

In den nächsten Wochen erwartet Andreas Ritz wieder vermehrt vergiftete Greifvögel bei ihm in der Auffangstation. Denn ab März werde von einigen Landwirten Mäusegift auf die Felder ausgebracht. Für Landwirt Thomas Wildermann aus dem mittelfränkischen Oestheim kommt der Gift-Einsatz jedoch nicht Frage. Zwar könne er die Sorgen seiner Berufskollegen vor Schäden im Getreide verstehen, jedoch stehe der Einsatz von Gift nicht im Verhältnis zu den Schäden das es anrichtet, so Wildermann.

Selbstregulation der Natur

Auch bei dem Landwirt gibt es auf der Wiese viele Mäuselöcher und unterirdische Gänge, doch ganz in der Nähe befindet sich ein Wald. Dort können die Greifvögel auf den Bäumen sitzen und jagen. Auf der anderen Seite der Wiese gibt es außerdem eine Brachfläche, der ideale Unterschlupf für Füchse, die ebenfalls Mäuserjäger sind. Hier wird quasi Tag und Nacht auf die Mäuse Jagd gemacht, da kann man sich das Gift sparen, sagt Wildermann. Er vertraut stattdessen auf die Selbstregulation der Natur.

Vogelpaar braucht 9.600 Mäuse pro Jahr

Das ist ganz im Sinne des Greifvogelexperten. Allein ein Pärchen Schleiereulen mit Jungen brauche im Jahr rund 9.600 Mäuse um zu überleben, rechnet Ritz vor. Wenn auch andere Landwirte nachziehen und auf das Gift verzichten, würde das vielen Vögeln das Leben retten und Andreas Ritz könnte sich noch mehr um seine Dauergäste in der Greifvogelauffangstation in Mittelfranken kümmern.