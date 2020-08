Greifenberg: Nachbarn führten auf Spur der Brandstifterin

Nachbarn lieferten der Polizei den entscheidenden Hinweis zur Ergreifung der Tatverdächtigen, die in Greifenberg zwei Gebäude in Brand gesteckt haben soll. Das sagte ein Polizeisprecher dem BR.

Schaden in Millionenhöhe

Die 41-jährige Frau soll am 7. August in einem Gebäudekomplex mit mehr als 20 Wohnungen sowie Ladengeschäften und Arztpraxen Feuer gelegt haben. In der darauffolgenden Nacht brannte es dort noch ein zweites Mal. Dabei wurde das Anwesen so stark beschädigt, dass alle 45 Bewohner ihre Wohnungen verlassen mussten, das Gebäude ist bis auf weiteres nicht mehr nutzbar. Es entstand ein Schaden in Millionenhöhe.

Verdacht nach Zeugenaussagen

In einer der Wohnungen hat die mutmaßliche Brandstifterin laut Polizei selbst gelebt. Gestern Nachmittag war die Frau festgenommen worden, nachdem der Verdacht nach umfangreichen Zeugenvernehmungen auf sie gefallen war, so der Sprecher. Sie sitzt nun in Untersuchungshaft. Fünf Tage nach den ersten beiden Bränden soll die Frau erneut Feuer gelegt haben, und zwar in einem Mehrfamilienhaus, wo mehrere Menschen vorübergehend untergebracht waren, die nach den ersten beiden Bränden ihre Wohnungen verlassen mussten.

Motiv noch unklar

In diesem Fall konnte jedoch die Feuerwehr einen größeren Schaden verhindern. Das genaue Tatmotiv ist laut Polizei noch unklar, sei aber im privaten Bereich zu suchen. Die Staatsanwaltschaft Augsburg führt nun die weiteren Ermittlungen.