Greifenberg: Millionenschaden nach erneutem Brand in Wohnkomplex

Ein Brand in einem Wohnkomplex in Greifenberg im Landkreis Landsberg am Lech hat die Feuerwehr an diesem Wochenende massiv beschäftigt. Weil der eigentlich bereits gelöschte Brand in der Nacht auf Sonntag wieder ausbrach, mussten die Einsatzkräfte erneut anrücken.

Keine Schwerverletzten

In dem Gebäude sind Wohnungen sowie verschiedene Geschäfte und eine Arztpraxis untergebracht. Rund 45 Menschen wurden beim ersten Einsatz evakuiert, zwei von ihnen erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung. Kartonagenstapel im Kellergang des Gebäudes hatten Feuer gefangen. Für die betroffenen Bewohner stellte das Rote Kreuz Feldbetten zur Verfügung.

Wohnungen und Läden zerstört

Die 27 Wohnungen sind nach Polizeiangaben unbewohnbar. Auch die Geschäfte können derzeit nicht betreten werden, da Einsturzgefahr besteht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa eine Million Euro. Der Polizei zufolge gibt es keine Hinweise auf Brandstiftung. Möglicherweise hatte ein technischer Defekt in der Kabelleitung das Feuer ausgelöst.